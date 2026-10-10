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Nova ‘anomalia’ causa apagão no leste de Cuba, informa a estatal elétrica

A falha deste sábado, 10, deixa a ilha sem energia elétrica pela oitava vez neste ano

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 out 2026, 17h26
Apagão Cuba
Pessoas transitam por uma rua sem energia durante um apagão nacional em Havana (YAMIL LAGE/AFP)
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Nova ‘anomalia’ causa apagão no leste de Cuba, informa a estatal elétrica Priorize VEJA no Google

Uma nova avaria deixou parte do leste de Cuba sem fornecimento de energia elétrica, anunciou neste sábado, 10, a estatal União Elétrica de Cuba (UNE), em meio à profunda crise enfrentada pela ilha, submetida há nove meses a um bloqueio petrolífero imposto por Washington.

Segundo a UNE, uma falha em uma linha entre a localidade de Nuevitas e a província de Las Tunas provocou uma “desconexão parcial do serviço elétrico nacional na região oriental” do país. A empresa não informou quantas províncias foram afetadas.

Cuba, com 9,4 milhões de habitantes, enfrenta cortes frequentes de energia, e a população convive com apagões programados que podem chegar a cerca de 20 horas por dia. As interrupções também afetam o abastecimento de água e os serviços de telefonia.

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De um lado, as usinas termelétricas são antigas e sofrem panes frequentes ou exigem longos períodos de manutenção. De outro, a imposição, desde janeiro, pelos Estados Unidos, de um bloqueio de fato ao fornecimento de petróleo complicou o abastecimento de combustível necessário para operar os geradores de respaldo.

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Sequência de apagões

Esta não é a primeira vez que a ilha enfrenta um apagão. A falha deste sábado, deixa Cuba sem energia elétrica pela oitava vez apenas neste ano. Desde o final de 2024, este número sobe para 13.

A última vez que um apagão ocorreu foi no dia 18 de setembro devido a uma falha “nas linhas de transmissão”, que deixou inicialmente o oeste do país sem energia, somada a “condições meteorológicas instáveis na região”, segundo a UNE.

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A ilha, de 9,4 milhões de habitantes, sofre apagões constantes devido ao estado obsoleto de suas usinas termelétricas. A situação se agravou desde janeiro, com restrições à compra de combustível por parte dos Estados Unidos.

O bloqueio petroleiro imposto por Washington dificulta o fornecimento de combustível a essas usinas e aos geradores de apoio, que costumam funcionar com diesel importado.

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(Com AFP)

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Apagão
Cuba
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