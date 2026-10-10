Nova ‘anomalia’ causa apagão no leste de Cuba, informa a estatal elétrica

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Uma nova avaria na rede elétrica deixou parte do leste de Cuba sem energia neste sábado, somando-se à série de apagões que afetam a ilha. A falha ocorre em meio à profunda crise energética do país, impulsionada pelo envelhecimento das usinas e pelo bloqueio petrolífero imposto pelos EUA.

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Uma nova avaria deixou parte do leste de Cuba sem fornecimento de energia elétrica, anunciou neste sábado, 10, a estatal União Elétrica de Cuba (UNE), em meio à profunda crise enfrentada pela ilha, submetida há nove meses a um bloqueio petrolífero imposto por Washington.

Segundo a UNE, uma falha em uma linha entre a localidade de Nuevitas e a província de Las Tunas provocou uma “desconexão parcial do serviço elétrico nacional na região oriental” do país. A empresa não informou quantas províncias foram afetadas.

Cuba, com 9,4 milhões de habitantes, enfrenta cortes frequentes de energia, e a população convive com apagões programados que podem chegar a cerca de 20 horas por dia. As interrupções também afetam o abastecimento de água e os serviços de telefonia.

De um lado, as usinas termelétricas são antigas e sofrem panes frequentes ou exigem longos períodos de manutenção. De outro, a imposição, desde janeiro, pelos Estados Unidos, de um bloqueio de fato ao fornecimento de petróleo complicou o abastecimento de combustível necessário para operar os geradores de respaldo.

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Sequência de apagões

Esta não é a primeira vez que a ilha enfrenta um apagão. A falha deste sábado, deixa Cuba sem energia elétrica pela oitava vez apenas neste ano. Desde o final de 2024, este número sobe para 13.

A última vez que um apagão ocorreu foi no dia 18 de setembro devido a uma falha “nas linhas de transmissão”, que deixou inicialmente o oeste do país sem energia, somada a “condições meteorológicas instáveis na região”, segundo a UNE.

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A ilha, de 9,4 milhões de habitantes, sofre apagões constantes devido ao estado obsoleto de suas usinas termelétricas. A situação se agravou desde janeiro, com restrições à compra de combustível por parte dos Estados Unidos.

O bloqueio petroleiro imposto por Washington dificulta o fornecimento de combustível a essas usinas e aos geradores de apoio, que costumam funcionar com diesel importado.

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(Com AFP)