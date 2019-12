Notre Dame não recebe celebração de Natal pela primeira vez em 200 anos

Pela primeira vez em mais de 200 anos, a Catedral de Notre Dame não realizou a tradicional missa de Natal, depois que um incêndio destruiu parte de sua estrutura em abril deste ano.

“Não haverá uma missa em Notre Dame à meia-noite. A última vez em que isso aconteceu foi durante a Revolução Francesa. Desde 1803, sempre houve missas de Natal em Notre Dame”, disse a porta-voz da diocese de Paris.

A catedral ainda está sendo reformada após o fogo devastador. O incêndio de 15 de abril provocou o desmoronamento do teto e do pináculo, mas os campanários e as paredes externas foram salvos, assim como relíquias religiosas e obras de arte inestimáveis.

“É doloroso, porque teríamos gostado de comemorar o Natal em Notre Dame, mas ao mesmo tempo também há esperança: estamos progredindo com a reconstrução, por exemplo com um guindaste enorme que ajudará a retirar esses malditos andaimes”, disse o monsenhor Patrick Chauvet, principal clérigo da administração da catedral.

Publicidade

Ele se referia aos andaimes de metal, instalados antes do incêndio para trabalhos de manutenção, que derreteram no incêndio e tiveram que ser separados da estrutura da catedral antes de serem removidos.

“O Natal é a celebração da esperança. Sejamos pacientes, mais quatro anos”, acrescentou Chauvet, convidando as pessoas que costumam ir a Notre Dame no Natal a se encaminharem à vizinha Saint-Germain l’Auxerrois, uma das igrejas mais antigas de Paris.

(Com Reuters)