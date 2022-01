Nos EUA, tempestade de inverno deixa mais de 600.000 sem energia

As tempestades de inverno continuam castigando a região Nordeste dos Estados Unidos.

Segundo autoridades federais, mais de 620.000 residências ficaram sem eletricidade desde o último domingo (16) devido ao tempo severo.

Os aeroportos também enfrentam uma segunda-feira de transtornos, com 4.500 voos cancelados.

Nesta segunda-feira (17), o Departamento de Transportes da Carolina do Norte, pediu para que os moradores do estado de Tar Heel permaneçam em casa devido ao excesso de neve nas estradas.

No domingo (16), duas pessoas morreram em um acidente de carro por causa das pistas escorregadias nessa região.

Um trator-reboque também ficou pendurado de uma ponte, após deslizar da estrada. O motorista foi levado ao hospital, mas está fora de perigo.

Já o estado da Flórida foi atingido por uma série de tornados. No sudoeste do estado, quatro pessoas ficaram feridas e mais de 100 casas foram danificadas pelos ventos. Mais de 200.000 residentes no estado ficaram sem energia.

Até o momento, Kentucky, Geórgia, Carolina do Sul, Carolina do Norte, Virgínia, Virgínia Ocidental, Maine e Massachusetts vêm sofrendo as consequências das nevascas.

Meteorologistas afirmam que as tempestades vão se mover para o sudeste do Canadá na terça-feira (18).