Nos EUA, cervejeira oferece rodada se meta de vacinação for atingida

Bebida mais popular entre os brasileiros, a cerveja virou incentivo para vacinação nos Estados Unidos. A Anheuser-Busch anunciou nesta quarta-feira, 2, que vai oferecer uma rodada para todos os americanos maiores de 21 anos de suas principais marcas – Stella e Budwaiser, entre elas – se o governo atingir a meta de imunizar 70% da população contra Covid-19 até o dia 4 de julho, data em que se comemora o Dia da Independência no país. Além da restrição etária, há outras exigências a ser cumpridas.

Os EUA registraram até o momento 33,3 milhões de casos de Covid-19, com 595 mil mortos. Até agora, 296 milhões de doses foram aplicadas na população, sendo que 136 estão totalmente imunizadas contra a doença. Com isso, 41,4 porcento dos americanos completaram o ciclo de vacinação. Para atingir a meta estabelecida pelo presidente Joe Biden será necessário levar imunizantes a 28,6 porcento dos americanos em cerca de um mês.

Oferecer cerveja de graça não é a única ação proposta pela Casa Branca para fazer os americanos arregaçarem as mangas. Além disso, o governo também está trabalhando com a iniciativa privada para oferecer serviços de creche e ingressos grátis para competições esportivas. Um pacote de ações nesse sentido deve ser anunciado em breve por Biden. A ideia dos marqueteiros federais é devolver ao país a sensação de normalidade pré-pandemica até o fim do verão.

“Estamos vendo junho como um mês fundamental para atingirmos a normalidade e como um mês crítico para manter o progresso que estamos tendo em nossa campanha de vacinação”, disse à agência Associated Press Courtney Rowe, diretora de comunicações estratégicas para a pandemia da Casa Branca.