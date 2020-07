Noruega começa demolição de prédio com murais de Picasso

Em meio a protestos, o governo da Noruega deu início nesta segunda-feira, 27, à demolição de um prédio adornado por grandes painéis de Pablo Picasso. O edifício em Oslo, danificado em um ataque a bomba em 2011, será substituído por outro “mais moderno e seguro”, segundo o governo.

Embutidas em grandes estruturas metálicas, as obras foram desenhadas por Picasso e gravadas em concreto pelo norueguês Carl Nesjar. Para que sejam retiradas, um veículo especialmente adaptado irá movê-las lentamente, a menos de 1 km/h.

O mural de Os Pescadores representa três homens arrastando os peixes capturados para seus barcos. Em A Gaivota, esse pássaro é visto com as asas abertas comendo um peixe, indo do chão ao teto em uma parede de 60 toneladas.

Ambas as obras serão transferidas para novos prédios do governo, que devem ser concluídos em 2025.

As obras estavam em dois locais distintos do “Bloco Y”, um edifício governamental construído em 1969 e que foi danificado durante o ataque do extremista de direita Anders Breivik em 22 de julho de 2011. O ataque a bomba deixou oito mortos e ao menos 209 feridos. Duas horas horas depois, Breivik se passou por policial e cometeu outro ataque, desta vez com armas de fogo, matando 69 pessoas e ferindo outras 110 em um encontro da divisão jovem do Partido Trabalhista norueguês.

Diversos prédios próximos foram danificados na explosão e acabaram derrubados. Citando um ponto de vulnerabilidade a novos ataques, o governo afirmou que a demolição é a melhor opção para o “Bloco Y” porque o edifício fica logo acima de um túnel.

A operação gerou críticas, tanto na Noruega como no exterior, e várias pessoas se mobilizaram para preservar o “Bloco Y”, e pedem que seja renovado como será feito com o “Bloco H”.

A cantora norueguesa Elvira Nikolaisen afirmou que há um “processo de luto” para muitos que acreditam que o prédio, de estilo brutalista, não deveria ser demolido.

“Ao mesmo tempo, o espírito que muitos mostraram à campanha para proteger o prédio tem sido muito positivo. As pessoas acordaram para o valor desta arte”, afirmou.

(Com Reuters e AFP)