Noivos se casam em igreja totalmente alagada nas Filipinas
Casal decidiu manter cerimônia após semanas de chuvas intensas
Uma noiva atravessou uma igreja tomada por água de enchente, com um vestido branco e o buquê nas mãos, para se casar. Leian Lieza e Gilbert Chico decidiram manter a cerimônia, realizada nesta terça-feira, 1º, na Igreja de São João Batista, em Hagonoy, mesmo com o templo parcialmente submerso após semanas de chuvas intensas. A própria paróquia havia recomendado que o casal adiasse a cerimônia por causa da elevação do nível da água.
Mesmo assim, os dois decidiram seguir com os planos. A celebração foi encurtada e reuniu menos de 15 pessoas. Para chegar ao local, Leian foi transportada em um riquixá com chassi elevado e teve a cauda do vestido diminuída para conseguir caminhar pela água.
Um menino responsável pelas alianças também precisou atravessar o corredor alagado. Segundo o fotógrafo Mikko Rey Alfonso, que registrou a cerimônia, a equipe da paróquia fez adaptações para que o casamento pudesse acontecer. “Eles se amam. Nada poderia impedir a união deles”, afirmou Alfonso.
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