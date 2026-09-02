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Noivos se casam em igreja totalmente alagada nas Filipinas

Casal decidiu manter cerimônia após semanas de chuvas intensas

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 2 set 2026, 15h26 | Atualizado em 2 set 2026, 16h33
No lado esquerdo, uma noiva de vestido branco longo caminha por uma igreja alagada, com água na altura dos joelhos, enquanto convidados sentam nos bancos. No lado direito, uma mulher sorridente, vestindo um vestido de noiva branco tomara que caia e segurando um buquê, está com água até a cintura
Nova atravessa igreja inundada nas Filipinas para se casar (Instagram/Reprodução)
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Uma noiva atravessou uma igreja tomada por água de enchente, com um vestido branco e o buquê nas mãos, para se casar. Leian Lieza e Gilbert Chico decidiram manter a cerimônia, realizada nesta terça-feira, 1º, na Igreja de São João Batista, em Hagonoy, mesmo com o templo parcialmente submerso após semanas de chuvas intensas. A própria paróquia havia recomendado que o casal adiasse a cerimônia por causa da elevação do nível da água.

Mesmo assim, os dois decidiram seguir com os planos. A celebração foi encurtada e reuniu menos de 15 pessoas. Para chegar ao local, Leian foi transportada em um riquixá com chassi elevado e teve a cauda do vestido diminuída para conseguir caminhar pela água.

Um menino responsável pelas alianças também precisou atravessar o corredor alagado. Segundo o fotógrafo Mikko Rey Alfonso, que registrou a cerimônia, a equipe da paróquia fez adaptações para que o casamento pudesse acontecer. “Eles se amam. Nada poderia impedir a união deles”, afirmou Alfonso.

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