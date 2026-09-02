Noivos se casam em igreja totalmente alagada nas Filipinas

Uma noiva atravessou uma igreja tomada por água de enchente, com um vestido branco e o buquê nas mãos, para se casar. Leian Lieza e Gilbert Chico decidiram manter a cerimônia, realizada nesta terça-feira, 1º, na Igreja de São João Batista, em Hagonoy, mesmo com o templo parcialmente submerso após semanas de chuvas intensas. A própria paróquia havia recomendado que o casal adiasse a cerimônia por causa da elevação do nível da água.

Mesmo assim, os dois decidiram seguir com os planos. A celebração foi encurtada e reuniu menos de 15 pessoas. Para chegar ao local, Leian foi transportada em um riquixá com chassi elevado e teve a cauda do vestido diminuída para conseguir caminhar pela água.

Um menino responsável pelas alianças também precisou atravessar o corredor alagado. Segundo o fotógrafo Mikko Rey Alfonso, que registrou a cerimônia, a equipe da paróquia fez adaptações para que o casamento pudesse acontecer. “Eles se amam. Nada poderia impedir a união deles”, afirmou Alfonso.

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