Nobel da Paz pede que EUA voltem a defender direitos humanos e critica sanções de Trump

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Navi Pillay, vencedora do Nobel da Paz 2026, criticou as recentes sanções dos EUA contra o Tribunal Penal Internacional (TPI) e pediu que Washington retome seu papel histórico de liderança na defesa dos direitos humanos. As medidas de Trump são vistas como uma resposta às investigações do TPI contra Israel, gerando tensões globais.

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A vencedora do Prêmio Nobel da Paz de 2026, Navi Pillay, pediu nesta terça-feira, 13, que os Estados Unidos retomem seu papel histórico de liderança na defesa dos direitos humanos e da liberdade no mundo. Em entrevista à agência de notícias Reuters, a jurista sul-africana de 85 anos criticou as recentes sanções impostas pelo governo Donald Trump ao Tribunal Penal Internacional (TPI), instituição responsável por julgar crimes mais graves que afetam a comunidade internacional.

“Minha mensagem é: ‘Vocês precisam voltar a desempenhar seu papel de liderança com seriedade, exercendo uma função libertadora para o resto do mundo’”, disse Pillay à Reuters em Haia, na Holanda, onde atua atualmente como juíza da Corte Internacional de Justiça (CIJ), mais alta instância das Nações Unidas.

Horas depois de Pillay ser laureada com o Nobel na sexta-feira, Washington anunciou uma nova rodada de sanções contra o TPI, instituição na qual a jurista sul-africana trabalhou anteriormente.

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O secretário de Estado americano, Marco Rubio, qualificou o TPI como um “tribunal desonesto” e afirmou que o governo Trump não permitirá que cidadãos dos Estados Unidos sejam processados pela instituição. Pillay, por sua vez, criticou a decisão “lamentável” e afirmou que há um projeto da Casa Branca em andamento para enfraquecer a justiça criminal internacional.

As novas restrições vão além das medidas adotadas anteriormente contra magistrados e promotores da instituição. Com as sanções dirigidas ao próprio tribunal, bancos, seguradoras e empresas de tecnologia americanas podem ser obrigados a interromper a prestação de serviços à corte, dificultando suas operações financeiras e administrativas.

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Ofensiva contra o TPI

A decisão ocorre em meio às tensões entre Washington e o TPI. Em agosto, o tribunal fez duras críticas aos Estados Unidos após o governo Trump adotar sanções contra sua presidente, Tomoko Akane, e contra o procurador-adjunto Abdoulaye Seye. De acordo com a corte, a medida foi um “ataque flagrante” à independência do organismo judicial. Washington, por sua vez, descreve o órgão como “corrupto e irremediavelmente politizado”.

As sanções americanas têm sido interpretadas como uma resposta às investigações do TPI contra Israel, aliado dos Estados Unidos. Em 2024, o tribunal emitiu uma ordem de prisão contra o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, e o então ministro da Defesa, Yoav Gallant, acusando-os de crimes de guerra e crimes contra a humanidade na Faixa de Gaza. (Também foram emitidos mandados contra os líderes do Hamas Mohammed Deif, Ismail Haniyeh e Yahya Sinwar, mas os três foram assassinados pelas forças israelenses.)

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No ano passado, Pillay presidiu uma comissão de investigação das Nações Unidas que concluiu que Israel cometeu genocídio em Gaza. O governo israelense rejeitou as conclusões do relatório, classificando-o como escandaloso.

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Os Estados Unidos não são signatários do Estatuto de Roma, que criou o TPI, e historicamente mantêm uma relação de críticas à instituição. O secretário de Defesa americano, Pete Hegseth, pediu em agosto que países aliados a Washington na América Latina abandonem o tratado. Ele criticou a atuação da corte e defendeu que nações da região não se submetam à jurisdição do tribunal.

Em 2020, o governo Trump já havia exigido publicamente que o tribunal alterasse o estatuto fundador para impedir qualquer investigação contra o presidente dos Estados Unidos e seus principais auxiliares. Ao longo de seu segundo mandato, ele impôs sanções – que incluem proibição de entrada em solo americano e congelamento de ativos no país – a vários juízes e promotores do TPI, principalmente devido às investigações sobre Israel.