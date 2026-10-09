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Mundo

Nobel da Paz 2026: Navi Pillay defendeu Nelson Mandela e lutou contra o apartheid

Primeira advogada a atender detidos do regime segregacionista na Ilha Robben, a jurista uniu-se ao ícone da libertação para promover democracia na África do Sul

Por Amanda Péchy Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 out 2026, 07h59
Nelson Mandela, sorrindo e com o punho erguido, veste camisa azul-clara. Ao lado, Navi Pillay, com óculos e blazer azul-petróleo, fala em um púlpito da ONU
Nelson Mandela (esq.) e Navi Pillay: Comitê Norueguês destaca 'fio condutor' na luta da Nobel da Paz contra segregação na África do Sul e atuação em prol dos direitos humanos em tribunais internacionais. -  (Per-Anders Pettersson e Cem Ozdel/Getty Images)
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Nobel da Paz 2026: Navi Pillay defendeu Nelson Mandela e lutou contra o apartheid Priorize VEJA no Google

O Comitê Norueguês entregou nesta sexta-feira, 9, o Prêmio Nobel da Paz a Navanethem “Navi” Pillay, uma renomada jurista, advogada e ativista de direitos humanos sul-africana, pela promoção de paz e do direito internacional ao processar casos contra crimes de guerra e crimes contra a humanidade.

Antes de chegar aos grandes tribunais internacionais, onde legou precedentes fundamentais para a jurisprudência global, Navi Pillay, cresceu sob o rigoroso regime do apartheid na África do Sul e, devido à origem tâmil indiana, sofreu na pele as consequências da segregação racial. Pois, impedida de frequentar praias e parques reservados a brancos, ela fez do direito uma arma contra o estado policial. Foi nesse cenário de opressão que a jovem advogada, primeira mulher não branca a abrir um escritório na província de Natal, cruzou seu destino com o de Nelson Mandela.

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A relação entre os dois ganhou contornos históricos em 1973, quando Pillay conquistou uma vitória emblemática nos processos Estado v. Kader Hassim e Estado v. Harry Gwala: garantiu aos presos políticos encarcerados na Ilha Robben, que funcionava como uma prisão de segurança máxima durante o regime, o direito de acesso formal a advogados e a julgamentos justos em caso de infrações disciplinares na prisão, expondo a tortura e as más condições impostas aos detidos. Entre eles, estava Mandela.

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Memórias do líder

Ao recordar as barreiras impostas pela Justiça segregacionista, a jurista relembrou a postura irredutível do líder anticolonial.

“Quando Nelson Mandela foi acusado pela primeira vez, ele se recusou a se declarar culpado ou inocente por não ter confiança em um tribunal do apartheid. O magistrado respondeu que aquele era o tribunal de um homem branco e que permaneceria assim”, afirmou em entrevista à organização Nuremberg Academy, em 2023.

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Décadas mais tarde, ao refletir sobre a libertação de Mandela após 27 anos de cárcere, Pillay descreveu a dimensão moral do líder que evitou um banho de sangue em seu país.

“Lembro-me bem de como, quando ele foi finalmente libertado, os sentimentos na África do Sul estavam fervilhando: sentimentos de ódio, sede de vingança… Eu compartilhava alguns desses sentimentos — era difícil não compartilhar, depois de viver tantos anos sob o apartheid. Mas Nelson Mandela recusou-se a seguir por esse caminho. Ele nos mostrou que um futuro melhor dependia da reconciliação, e não da vingança”, disse ela quando o líder faleceu, em dezembro de 2013.

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Pillay também resgatou a célebre frase dita por Mandela ao agradecer à comunidade internacional pelo fim do regime: “Obrigado, vocês escolheram se importar”.

Fio condutor

A aliança entre a advogada e o líder selou a reconstrução democrática do país. Em 1995, já como presidente, Mandela nomeou Pillay para a Alta Corte da África do Sul, tornando-a a primeira juíza não branca da instituição. A nomeação foi carregada de simbolismo para quem havia sido proibida pelo apartheid de frequentar gabinetes judiciais.

“O primeiro gabinete em que entrei foi o meu próprio, quando Nelson Mandela me nomeou”, contou ela.

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Na sequência, Mandela indicou o nome de Pillay à ONU para compor o Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR), impulsionando a carreira internacional da jurista. Ao conceder a ela o Nobel da Paz de 2026, o Comitê Norueguês reconheceu o “fio condutor” que une a defesa dos prisioneiros de Robben Island às maiores sentenças do direito global.

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TAGS:
África do Sul
Apartheid
Direitos Humanos
Nelson Mandela
Nobel
nobel da paz
Prêmio Nobel
Racismo
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