No Texas, policial mata mulher negra que alegava estar grávida

O Departamento de Polícia do Texas, nos Estados Unidos, confirmou que um de seus agentes matou uma mulher negra que se dissera grávida na noite de segunda-feira 13, em um complexo residencial de Baytown, no subúrbio de Houston, segundo o jornal The Guardian. A vítima foi identificada como Pamela Turner, de 45 anos de idade.

O tenente Steve Dorris, da polícia de Baytown, informou que seu colega estava patrulhando o complexo de apartamentos e teria tentado prender Turner, que tinha mandados de prisão pendentes. Turner, porém, teria tomado o aparelho de choque do agente e usado contra ele, que reagiu disparando cinco tiros contra a mulher.

Imagens gravadas, porém, mostram que ela tenta escapar de uma tentativa de prisão, dizendo estar a caminho de sua casa. O policial insiste, e ela diz que ele a está assediando. Ele a derruba no chão, na calçada. Turner grita que está grávida e ainda tenta dar um chute nele, mas não o alcança. O oficial se afasta alguns metros, enquanto ela se senta na calçada, e então dispara cinco tiros.

As cenas foram exibidas por várias TVs americanas seguidas de comentários de perplexidade com a atitude do policial, cujo nome não foi divulgado pelo Departamento de Polícia. Ele tem origem hispânica e não sofreu sérios ferimentos, segundo Dorris.

“É um evento trágico para todos os envolvidos”, lamentou Steve Dorris. “Claro que nossos corações estão com a família da falecida assim como com o nosso policial.”

Segundo a polícia do Texas, Turner respondia por assalto ao apartamento da síndica do prédio onde morava, depois de ter recebido uma ordem de despejo e por ter avariado o para-brisa de um carro. Ela fora indiciada por quebrar os óculos da síndica. O policial, aparentemente, estava sozinho.