No sábado, Rússia intensifica ataques a Kiev e a outras cidades da Ucrânia

Após reagrupar e reposicionar suas tropas, as forças da Rússia voltaram a investir contra Kiev e outras cidades da Ucrânia neste sábado, 12, 17º dia do conflito entre os dois países. Relatos em terra indicam que os bombardeios contra algumas localidades já sitiadas foram tão intensos que impediram os moradores de enterrar seus mortos. Logo ao amanhecer, as sirenes de alerta de ataques soaram em várias partes do país.

Em ofensivas anteriores na Síria e na Chechênia, a estratégia da Rússia era esmagar a resistência armada com ataques aéreos sucessivos e bombardeios que arrasaram centros populacionais. Foi assim que as forças russas isolaram a cidade portuária de Mariupol, ao sul da Ucrânia. Kiev e outras partes do país, como Kharkiv e a região de Donbass, devem ser alvos da mesma tática.

O Ministério da Defesa russo disse que usou armas de alta precisão para destruir um aeroporto militar em Vasilkov, a sudoeste de Kiev, e o principal centro de inteligência ucraniano na cidade de Brovary, a leste da capital. O porta-voz da pasta, Igor Konashenkov, afirmou que tropas russas destruíram 3.491 instalações de infraestrutura militar ucraniana até agora.

No entanto, analistas ocidentais disseram que as forças russas não esperavam encontrar a resistência que têm enfrentado das forças e da população ucraniana. Segundo especialistas em conflitos e analistas militares, as forças ucranianas disseram no sábado que todas as tentativas de tropas da Rússia de avançar em qualquer frente foram interrompidas e que infligiram “pesadas perdas” aos inimigos.

Em um vídeo, a vice-primeira-ministra da Ucrânia, Iryna Vereshchuk, disse que corredores humanitários serão abertos para a evacuação de civis em várias cidades sitiadas, incluindo Kiev, Mariupol e Sumy. “Espero que o dia corra bem, todas as rotas planejadas estejam abertas e a Rússia cumpra suas obrigações de garantir o regime de cessar-fogo”, disse ela.

Esta semana, fracassaram todas as tentativas de permitir que um comboio humanitário chegasse a Mariupol, onde civis permanecem sem energia ou rede de telefonia móvel, e água e comida estão acabando. Na sexta-feira, autoridades locais disseram que pelo menos 1.582 civis foram mortos como resultado de bombardeios russos e um bloqueio de 12 dias.

A TV estatal ucraniana informou que, em Melitopol, no sul do país, milhares de pessoas protestaram contra a alegada prisão do prefeito Ivan Fedorov pelas forças russas. Segundo um post do Parlamento ucraniano no Twitter, o prefeito teria sido sequestrado por dez soldados russos porque se recusou a colaborar. As autoridades ucranianas acusaram a Rússia de violar a lei internacional. Na sexta-feira, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, condenou o sequestro em uma mensagem em vídeo, chamando Fedorov de “prefeito que defende corajosamente a Ucrânia e os membros de sua comunidade”.

