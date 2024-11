No Rio, premiê da Noruega visita ONG e aproveita para ver futebol na praia

No Rio de Janeiro para o encontro de líderes do G20, o primeiro-ministro da Noruega, Jonas Gahr Støre, juntou o útil ao agradável e, como parte de seus trabalhos, foi à praia do Leme neste domingo, 17, para ver um jogo de futebol de areia montado por uma ONG norueguesa que atua no Brasil.

O projeto social Karanba foi criado em 2006 por Tommy Nilsen, um ex-jogador de futebol norueguês, e apoia crianças e jovens em situação de vulnerabilidade da cidade de São Gonçalo, oferecendo atividades como treinamento de futebol e reforço escolar. Atualmente, 700 crianças participam das atividades, mas mais de 11.000 já passaram pela escolinha de futebol, 1.500 receberam reforço escolar e treinamento, e 535 completaram sua formação profissional.

“Projetos como esse demonstram como o esporte pode abrir portas e criar oportunidades para jovens em qualquer lugar do mundo. Ao criar espaços de convivência, estamos construindo sociedades mais inclusivas. Quando investimos em crianças e jovens, estamos investindo no futuro de toda a comunidade”, afirmou Gahr Støre.