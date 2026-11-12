No Peru, papa Leão XIV defende ‘reparação’ da Igreja para vítimas de abuso sexual

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Papa Leão XIV, em discurso no Peru, clamou por “reparação” pelos abusos cometidos por membros da Igreja, comparando a missão da instituição ao Caminho Inca. Ele pediu aos bispos locais que respondam a essas “dores” com verdade, justiça, perdão e um forte compromisso com a prevenção. A Igreja busca indenizar vítimas do Sodalício de Vida Cristã, enquanto o pontífice enfrenta críticas passadas por suposto acobertamento.

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Em discurso realizado nesta quinta-feira, 12, aos bispos locais no Peru, o papa Leão XIV fez um apelo à “reparação” pelos abusos cometidos por membros da Igreja, comparando a missão da instituição religiosa ao árduo Caminho Inca, uma antiga rede de trilhas que atravessam principalmente os Andes. Anteriormente, ele já havia se reunido com vítimas na Argentina, depois de visitar o Uruguai em sua turnê pela América do Sul.

Ao abordar uma “realidade que nos causou tanta dor”, o pontífice pediu que bispos peruanos respondam aos abusos praticados pelo clero “com a verdade, com justiça, com perdão, com reparação”. O pontífice defendeu ainda um compromisso cada vez mais rígido com uma cultura de prevenção e proteção dos mais vulneráveis diante desses crimes.

Antes do pronunciamento, o pontífice visitou a Igreja de Las Nazarenas, no centro de Lima, onde rezou perante o Senhor dos Milagres, saudou os fiéis e abençoou pessoas em cadeiras de rodas. Durante a ocasião, a fiel Irma Grimaldo, de 71 anos, enfatizou em entrevista à agência de notícias AFP a importância de investigar todos os casos para “cortar o mal pela raiz”.

Avanços nas investigações

As principais acusações de abusos no Peru recaem sobre o Sodalício de Vida Cristã, congregação ultraconservadora de leigos e padres dissolvida em abril de 2025 por ordem do falecido papa Francisco. Após o avanço das investigações promovidas por seu antecessor, Leão XIV assumiu a condução do processo. A organização reconheceu que seus integrantes abusaram sexualmente de 19 menores e 10 adultos entre 1975 e 2002.

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Em maio de 2026, o Vaticano abriu um “canal de escuta” em Lima para as vítimas de abusos sexuais, físicos, psicológicos e econômicos, visando indenizá-las a partir do confisco de bens da congregação. Vítimas como Renzo Orbegozo, de 50 anos, disseram à AFP que a solução está nas mãos do papa e cobram uma compensação integral, que inclua apoio médico, psicológico e de reinserção social.

A abertura de caminhos para a escuta das vítimas no Peru já vinha sendo impulsionada desde a atuação de Robert Prevost como bispo da cidade de Chiclayo entre 2015 e 2023, de acordo com o presidente da Conferência Episcopal Peruana, Carlos García.

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No início de novembro deste ano, a organização americana Bishop Accountability apresentou em Lima uma lista com 77 religiosos acusados publicamente de abusar sexualmente de menores no país, oportunidade em que a codiretora Anne Barrett Doyle pediu um decreto papal de “tolerância zero” para afastar permanentemente os culpados.

Críticas do passado

As iniciativas vêm como uma espécie de acerto de contas. Pouco antes de Leão ser eleito papa em maio de 2025, a Rede de Sobreviventes de Abusos por Padres (SNAP, na sigla em inglês) apresentou uma queixa ao Vaticano contra o então cardeal Robert Prevost acusando-o de acobertamento em casos em Chiclayo, onde foi bispo de 2015 a 2023, e em Chicago, sua terra natal.

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Organizações e ativistas apontaram que três vítimas teriam levado denúncias à diocese de Chiclayo, mas alegaram que não houve transparência pública nem abertura rápida de investigações locais, com os casos sendo posteriormente levados às autoridades civis em 2022.

Defensores do pontífice, porém, argumentam que ele não foi omisso e que encaminhou as denúncias e processos às instâncias competentes no Vaticano para apuração, além de destacarem que ele apoiou investigações nos bastidores.