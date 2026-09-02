No Nepal, famílias fazem funerais sem corpos após inundações; 4.500 estão desaparecidos

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Após inundações devastadoras entre Nepal e Tibete, famílias iniciam rituais fúnebres simbólicos por quase 4.500 desaparecidos. A tragédia, causada pelo colapso de uma geleira, já soma mais de 1.100 mortos. Equipes de resgate mantêm a esperança por sobreviventes em túneis, enquanto a crise climática é apontada como fator agravante.

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Uma semana após as inundações repentinas que devastaram a região entre o Nepal e o Tibete, um território autônomo chinês, famílias nepalesas começaram a organizar, nesta quarta-feira, 2, cerimônias fúnebres simbólicas para “libertar” as almas dos parentes desaparecidos. O paradeiro de quase 4.500 pessoas segue desconhecido, e a maioria pode nem sequer ser encontrada sob o tsunami de lama e detritos que engoliu casas, ruas, pontes e usinas elétricas.

A tragédia, provocada pelo colapso parcial de uma geleira que caiu em um rio, deixou mais de 1.100 mortos nos dois lados da fronteira. Após vários dias de procura em abrigos e necrotérios, parentes de algumas pessoas que não foram localizadas perderam a esperança e começaram a seguir os últimos ritos, queimando efígies de palha em rituais hindus.

“Precisamos fazer isso para libertar a alma dele, para que fique em paz e feliz onde quer que esteja”, afirmou Dolma Newar Tamang, ao lado do filho, durante o funeral do marido. Ele estava de viagem para a China no momento da tragédia.

“Vi as notícias e liguei para ele”, contou a esposa à agência de notícias AFP. “Ele nunca atendeu.”

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Busca por desaparecidos

Com todos os necrotérios lotados, as autoridades nepalesas também autorizaram, desde o último domingo, por razões sanitárias, o sepultamento de vítimas sem esperar a identificação formal, após exames de DNA.

Apesar dos indícios de impotência, equipes de resgate nepalesas mantêm a esperança de encontrar sobreviventes uma semana após o desastre, em particular nos vários túneis das centrais hidrelétricas da região. Socorristas conseguiram, por ora, apenas recuperar corpos, mas as equipes continuam escavando, perfurando e removendo escombros com a esperança de chegar a possíveis pessoas bloqueadas pela lama.

O ministro das Relações Exteriores do Nepal, Shisir Khanal, disse que ainda mantém a esperança de que alguns dos milhares de desaparecidos possam estar vivos.

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“Milagres acontecem”, disse ele à AFP. “No momento, não quero perder completamente a esperança.”

Entre as pessoas desaparecidas estão mais de 800 estrangeiros de mais de 30 países: 583 no Nepal e 261 na China. As pessoas não localizadas incluem turistas que viajaram para fazer trilhas no Himalaia, assim como peregrinos hindus que buscavam paz espiritual no monte sagrado Kailash, no Tibete.

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Crise climática

O Nepal, uma nação majoritariamente rural de 30 milhões de habitantes, contribui pouco para as emissões de gases do efeito estufa que impulsionam o aquecimento global, mas está entre os que mais sofrem com suas consequências.

O primeiro-ministro nepalês, Balendra Shah, afirmou que a catástrofe foi “um sinal sério de que os riscos que enfrentamos na região do Himalaia estão aumentando na mesma proporção das mudanças climáticas”.

À medida que as temperaturas globais sobem, o derretimento das geleiras na maior cordilheira do mundo acelera: elas perderam cerca de 12% de sua área superficial total e 9% de suas reservas estimadas de gelo entre 1990 e 2020.

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As massas de gelo das cadeias de montanhas do Himalaia e do Hindu Kush são uma fonte de água crucial para milhões de pessoas nas regiões montanhosas e nos vales fluviais do sul e do sudeste da Ásia.

Além disso, o Nepal, que neste mês completa um ano dos protestos em massa contra a corrupção e uma economia devastada que derrubaram o governo anterior, tem recursos limitados para responder a um desastre desta dimensão.