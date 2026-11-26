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O parlamentar indiano Anant Singh reuniu 400 mil pessoas no casamento da filha em Bihar. Com 5 helipontos, 500 chefs e tumultos no banquete, a celebração nababesca ocorreu pouco antes do prazo legal para o político, acusado de homicídio, se entregar à polícia.

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Anant Singh, um parlamentar de Bihar, o estado mais pobre da Índia, convidou cerca de 400 mil pessoas para o casamento de sua filha, que ocorreu na quarta-feira 25, em um terreno de 2,5 hectares na residência da família, na vila de Nadawa. A noiva, Shivangi Singh, selou união com Rishikesh Kumar, estudante de MBA na Universidade Estadual da Geórgia, nos Estados Unidos.

A festa foi tão grande que cinco helipontos foram construídos para receber a multidão. O banquete mobilizou uma equipe de 500 chefs responsáveis por meio milhão de doces tradicionais hindus, informou a agência de notícias AFP. Segundo a imprensa indiana, as refeições da celebração consumiram uma tonelada de carne de carneiro.

De óculos escuros, o noivo chegou em um comboio de 151 carros — números ímpares são associados à boa sorte na tradição hindu. E entre os presentes dos convidados para o casal estava um Land Rover Defender, SUV de luxo avaliado em cerca de 23 milhões de rúpias (R$ 1,5 milhão).

O movimento nas estradas de acesso ao evento provocou um engarrafamento de cerca de 10 quilômetros. Para escapar do trânsito, um dos convidados embarcou em um trator e cruzou os campos vizinhos, de acordo com o jornal The Times of India.

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Além disso, vídeos virais mostraram cenas de empurra-empurra e descontrole na área do banquete, com convidados pulando para tentar pegar pratos arremessados ou distribuídos de pontos elevados, além de seguranças usando bastões para conter a multidão.

Food distribution ceremony at MLA Anant Singh’s daughter ₹80 crore grand wedding. https://t.co/WeIdB41Lro — Indian Gems (@IndianGems_) November 26, 2026

Food distribution begins at Anant Singh’s daughter wedding ceremony. #AnantSinghDaughterWedding https://t.co/8juYO3V3v1 — Deepak Thakur (@DeepakThak77) November 25, 2026

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Em vez de contratar um DJ para animar a festa, Singh planejou uma corrida de cavalos, em que o prêmio do vencedor seria um SUV. Por causa do tumulto, a competição foi cancelada de última hora.

“Organizei exatamente a mesma coisa para minha filha mais velha”, disse Singh em entrevista à televisão antes do casamento.

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Quem é Anant Singh

Eleito cinco vezes para a Assembleia Legislativa estadual, Singh tem 28 processos criminais pendentes, com acusações que incluem homicídio, tentativa de homicídio, extorsão e sequestro. Os registros estão disponíveis no site da Association for Democratic Reforms, ONG de defesa da democracia. O parlamentar nega ter cometido irregularidades.

A celebração ocorreu poucos dias antes do prazo estabelecido pela Suprema Corte da Índia para que ele se entregue à polícia — após a revogação de sua fiança no caso do assassinato de Dularchand Yadav. Rivais políticos criticaram o contraste da ostentação e questionaram a origem dos recursos em um dos estados mais pobres da Índia. (Um vídeo viral de dinheiro sendo varrido do chão também circulou associado à festa, mas veículos indianos apontaram que a gravação era de outro casamento em Punjab. )

Durante o evento, viralizaram ainda imagens de um policial uniformizado servindo comida aos convidados, levantando questionamentos sobre sua relação com o deputado, e um vídeo em que o próprio Singh aparece supostamente chutando seu motorista enquanto acenava pelo teto solar de um carro. A cena gerou críticas nas redes sociais sobre abuso de poder e cultura de privilégios na política local.

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A celebração ocorreu no início da temporada de casamentos na Índia. A previsão é de 5,2 milhões de cerimônias no país até 15 de dezembro.