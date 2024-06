No deserto do Atacama, Chile terá maior câmera astronômica do mundo

A maior câmara digital para astronomia do mundo teve sua construção concluída e será instalada ainda neste ano no deserto do Atacama, no Chile. Com uma resolução acima de 3,2 gigapixels, o equipamento pesa quase três toneladas.

O Observatório Vera C. Rubin é um sistema complexo capaz de mapear todo o céu visível e composto por um telescópio terrestre de campo amplo de 8,4 metros, pela câmera e por um sistema automático de processamento de dados. As peças necessárias para a sua construção precisaram ser transportadas em diversos veículos até chegarem na montanha do Cerro Pachón, nos limites do deserto do Atacama.

“Tudo o que precisávamos para as operações [está] agora no cume e pronto para verificação e, esperançosamente, para instalação um pouco mais tarde este ano”, disse Stuartt Corder, diretor científico da associação de universidades AURA e vice-diretor do centro NOIRLab, que irá operar o observatório.

A construção do observatório tem como objetivo explorar a natureza da energia escura e da matéria escura no universo, que ainda é pouco conhecida, e estudar a possibilidade de asteroides ou estrelas colidirem com a Terra. Ele será responsável por gerar durante uma década 20 terabytes de dados por noite, produzindo um gigantesco banco de informações.

A maioria dos grandes investimentos mundiais em astronomia é instalada no Chile devido ao céu claro do deserto do Atacama, que proporciona melhores condições para a observação.