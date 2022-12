No centro de Kiev, ataque com 13 drones causa explosões e pânico

Autoridades ucranianas dizem que derrubaram 13 drones durante um ataque russo à capital Kiev na manhã de quarta-feira, 14. Explosões abalaram o distrito central de Shevchenkivskyi, logo depois de soar o alerta para ataques aéreos.

O governador de Kiev, Oleksy Kuleba, acusou a Rússia de usar essa recente onda de ataques de drones para “continuar seu terror energético contra nosso país”. O Kremlin tem repetidamente alvejado a infraestrutura de energia ucraniana desde outubro com mísseis e drones.

Update from Kyiv. The attack is over. Govt reports that over 13 drones have been shot down. Two admin buildings were hit. No casualties. Thank you air defense! pic.twitter.com/w0NSFO4lLS

— Tymofiy Mylovanov (@Mylovanov) December 14, 2022