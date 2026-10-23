Novas Revelações: Acesse com exclusividade novas revelações de Vorcaro. Assine Agora!
Mundo

‘New York Times’: A cidade mais dividida do Brasil demonstra a guinada à direita do país

Em reportagem, jornal americano mostra como a polarização em Nanuque, onde Jair Bolsonaro venceu por um voto em 2022, ajuda a explicar a força de Flávio

Por Júlia Sofia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 out 2026, 12h33 | Atualizado em 23 out 2026, 12h51
Homem de terno azul, com microfone de lapela, aponta para outro homem de terno escuro e gravata verde e amarela, ambos em um palco com fundo azul escuro e pontos de luz
Flávio Bolsonaro e Lula (Tuane Fernandes/NurPhoto/Getty Images)
Continua após publicidade
‘New York Times’: A cidade mais dividida do Brasil demonstra a guinada à direita do país Priorize VEJA no Google

Em reportagem publicada nesta sexta-feira, 23, o New York Times mostra como a polarização política em Nanuque, no interior de Minas Gerais, ajuda a explicar o avanço da direita no Brasil às vésperas do segundo turno presidencial. No município, onde Jair Bolsonaro derrotou Luiz Inácio Lula da Silva por apenas um voto em 2022, a insatisfação com o governo, as críticas aos programas sociais e a influência evangélica ajudam a explicar a força de seu filho, Flávio Bolsonaro, na disputa deste domingo, 25.

Com cerca de 35 mil habitantes, Nanuque é retratada pelo jornal americano como um reflexo das divisões do eleitorado brasileiro. Localizada no nordeste mineiro, a cidade fica em um estado historicamente considerado termômetro das eleições presidenciais. Desde a redemocratização, Minas Gerais tem votado no candidato que acaba eleito para o Palácio do Planalto.

No primeiro turno de 2026, Flávio Bolsonaro obteve em Nanuque uma vantagem de dois pontos percentuais sobre Lula, a mesma margem registrada no resultado nacional. Segundo o New York Times, o desempenho da direita em cidades pequenas, com forte presença do agronegócio e de eleitores evangélicos, ajuda a explicar a disputa acirrada pela Presidência.

Continua após a publicidade

Desgaste de Lula

Siga

Nas entrevistas realizadas em Nanuque, o jornal americano identificou diferentes motivos para o afastamento de antigos apoiadores de Lula. Entre as principais queixas estão promessas econômicas consideradas não cumpridas, os escândalos de corrupção associados ao PT e a insatisfação com os serviços públicos.

Parte dos moradores também demonstra cansaço com a permanência do partido no poder. O PT governou o Brasil durante 18 dos últimos 24 anos, e Lula, aos 80 anos, disputa seu quarto mandato presidencial.

Continua após a publicidade

Bolsa Família divide eleitores

O agronegócio, um dos principais motores da economia brasileira, também se tornou um foco de oposição ao governo Lula. Empresários do setor criticam os juros elevados, as regras ambientais e medidas que, segundo eles, prejudicam a atividade econômica.

Continua após a publicidade

Em Nanuque, parte das críticas se concentra no Bolsa Família, programa de transferência de renda que ajudou milhões de brasileiros a sair da pobreza. Para alguns empresários e trabalhadores ouvidos pelo jornal, porém, o benefício desestimularia a procura por empregos.

A percepção, no entanto, não é compartilhada por todos. Trabalhadores informais que complementam a renda com o Bolsa Família tendem a manter o apoio a Lula. 

Continua após a publicidade

SUS

As dificuldades de acesso à saúde são outra fonte de insatisfação. Embora o Sistema Único de Saúde (SUS) ofereça atendimento gratuito, moradores relatam longas filas para consultar especialistas e a necessidade de viajar para outras cidades em busca de tratamento.

Continua após a publicidade

Religião fortalece a direita

Além do desgaste com o governo, a influência evangélica ajuda a explicar a força do bolsonarismo em Nanuque. A proporção de brasileiros que se declaram evangélicos triplicou desde 1991, e segmentos dessas comunidades têm afinidade com pautas conservadoras, sobretudo em temas como aborto e homossexualidade.

A cidade tem dezenas de igrejas evangélicas, presentes tanto em bairros ricos quanto em áreas mais pobres. 

A legislação brasileira proíbe líderes religiosos de fazer propaganda eleitoral em cultos, mas o bispo afirma que é possível transmitir valores conservadores alinhados às posições de determinados candidatos.

Em uma cidade sem shopping center ou cinema, as igrejas também funcionam como espaços de convivência. Para o jornal americano, a presença dessas instituições ajuda a entender como religião, insatisfação econômica e rejeição ao governo se combinam em um ambiente favorável à direita.

Publicidade
TAGS:
Eleições
Estados Unidos
Extrema direita
Flávio Bolsonaro
Luiz Inácio Lula da Silva
New York Times
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo o site da revista, sobre fundo preto com texto BLACKFRIDAY repetidoBanner de Black Friday com fundo roxo e preto, exibindo a palavra BLACKFRIDAY repetida. À direita, um laptop prateado com uma imagem de carro na tela, um smartphone com um site de notícias e uma revista Veja aberta com uma foto de comida.
ECONOMIZE ATÉ 83% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 3,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).