Nevascas incomuns deixam milhares de famílias desabrigadas na Bolívia
Queda brusca nos termômetros atinge seis dos nove estados do país, segundo Defesa Civil
Nevascas incomuns em seis dos nove estados da Bolívia deixaram mais de 20 mil famílias desabrigadas, informou a Defesa Civil do país nesta terça-feira, 25. A região de Potosí, no sudoeste do país, e Oruruo, no oeste, então entre as mais afetadas.
Na capital boliviana, La Paz, aeroportos e terminais rodoviários suspenderam atividades temporariamente. Segundo o governo, além das famílias desabrigadas, mais de 82 mil famílias foram afetadas de alguma forma pela neve.
As temperaturas começaram a baixar de forma atípica na semana passada e devem continuar anormais nos próximos dias, segundo análise do Serviço Nacional de Meteorologia. De acordo com Luis Blacutt, diretor do curso de Física da Universidade Mayor de San Andrés, queda acentuada nos termômetros está relacionada à chegada de uma massa de ar frio ao país.
“Há uma frente fria, uma massa de ar gélido, muito frio, que vem do sul do nosso continente, da Argentina”, explicou Blacutt à emissora Unitel.
Embora a neve seja comum nos picos mais altos dos Andes, a atual onda de frio e a precipitação são incomuns devido à sua extensão geográfica atípica, atingindo áreas mais baixas onde a queda de neve não costuma ser tão frequente ou intensa.
O vice-ministro da Defesa Civil, Roberto Rivero, afirmou que a resposta institucional permanece ativa e que o monitoramento contínuo permite identificar as necessidades prioritárias das populações afetadas. A prioridade, segundo ele, é “proteger as famílias afetadas e manter o monitoramento contínuo em todo o país”.
( Com informações da AFP)