Nevasca no norte do Japão deixa 17 mortos e mais de 90 feridos

Uma grande nevasca atingiu o Japão ao longo do último final de semana, deixando 17 pessoas mortas e outras 93 feridas, além de milhares de casas sem energia, informaram as autoridades nacionais nesta segunda-feira, 26.

As fortes tempestades de neve vêm atingindo várias regiões no norte do país desde a última semana, atrasando entregas e impedindo o transporte nas rodovias. De acordo com a Agência de Gerenciamento de Incêndios e Desastres, 11 pessoas haviam morrido até o último sábado, 24, número que aumentou para 17 após o Natal.

I'm so envious. There is snow and then there is snow in #Japan right now. #Snow in #Shibata #Niigata

A maioria das mortes foi causada por quedas daqueles que tentavam retirar o acúmulo de neve dos telhados das residências. Ainda segundo o órgão, uma mulher de 70 anos foi encontrada sem vida enterrada sob uma espessa pilha de neve na cidade de Nagai, o que levou a pedidos do governo para que os cidadãos não tentem fazer este tipo de trabalho sozinhos.

Em Niigata, região famosa pelo cultivo do arroz, produtores do mochi (famoso bolinho japonês feito do grão) disseram que as entregas estão atrasadas e que provavelmente não chegarão a tempo para o Ano Novo.

🇯🇵In Japan due to heavy snowfall more than 18 thousand people were left without electricity and heat

The height of snow cover by noon in some areas of Yamagata prefecture – 229 cm, in Aomori – 193 cm, Niigata – 170 cm, Hokkaido – 154 cm, Fukushima – 148 cm. pic.twitter.com/IX3UciKgF4

