Nevasca histórica deixa ao menos 48 mortos nos Estados Unidos

A grande nevasca que atinge os Estados Unidos desde a semana passada já deixou ao menos 48 mortos, informou a agência americana Associated Press nesta segunda-feira, 26. A região de Buffalo, no estado de Nova York, é a mais afetada, onde foram registrados 27 óbitos.

A tempestade histórica atingiu o oeste do estado no último final de semana causou cortes de energia em várias áreas e prejudicou os esforços das equipes de resgate que não conseguiam chegar até a população. A maioria das vítimas estava em carros, casas ou nas ruas enquanto tentavam cavar a neve.

+ Tempestade de inverno nos EUA mata 29 e deixa milhões sem energia

“É como ir a uma zona de guerra, a imagem dos veículos jogados para os lados da estrada é impactante”, disse a governadora de Nova York, Kathy Hochuel, nascida em Buffalo.

Além do território nova-iorquino, a tempestade atingiu os estados de Vermont, Ohio, Missouri, Wisconsin, Kansas e Colorado e deve começar a perder força a partir desta segunda, embora os órgãos do governo continuem recomendando que os moradores permaneçam em suas casas.

Cerca de 60% dos americanos foram afetados de alguma maneira pelo fenômeno e, de acordo com a Associated Press, 1,7 milhão de pessoas chegaram a ficar sem luz na sexta-feira.

A nevasca, considerada a pior dos últimos 45 anos, culminou com o congelamento do Ártico e uma tempestade de inverno que se estendeu pela maior parte dos Estados Unidos até a fronteira com o México. De acordo com o site FlightAware, mais de 13.500 voos foram cancelados entre sexta e segunda, à medida que o acúmulo de neve chegou a 1,1 metro no aeroporto de Buffalo.