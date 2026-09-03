🔥 Mês do Cliente: Receba 4 Revistas Impressas por apenas R$ 35,90/mês. Aproveite!
Mundo

Neto de Raúl Castro vira alvo de sanções do governo Trump junto a outras entidades de Cuba

Novas medidas econômicas fazem parte de embargo renovado dos EUA na tentativa de pressionar a ilha a adotar regime mais favorável a Washington

Por Luiza Zubelli 3 set 2026, 16h34
Homem jovem de pele clara, cabelo e barba castanhos, olhando para cima e para a direita, com expressão séria. Ao fundo, braços e ombros de outras pessoas embaçados
Fidel Ernesto Castro Calis, neto do líder cubano Raúl Castro (Adalberto Roque/AFP)
Continua após publicidade
Neto de Raúl Castro vira alvo de sanções do governo Trump junto a outras entidades de Cuba Priorizar nos meus resultados Google

O governo dos Estados Unidos anunciou sanções nesta quinta-feira, 3, contra Fidel Ernesto Castro, neto do histórico líder cubano Raúl Castro. Outras cinco entidades econômicas e bancárias da ilha também foram alvos da medida.

“Entre os designados hoje estão um neto de Raúl Castro, Fidel Ernesto Castro Calis; o Banco Exterior de Cuba; e quatro entidades que exploram os recursos naturais ou as reservas de energia de Cuba em benefício do regime”, afirmou o secretário de Estado americano, Marco Rubio, em um comunicado.

Fidel Ernesto Castro Calis, de 31 anos, é filho de Alejandro Castro Espín, general de brigada e figura-chave do regime cubano, que também foi recentemente alvo de sanções por parte de Washington.

Siga

Seu avô, Raúl Castro, de 95 anos, líder remanescente da Revolução de 1959, enfrenta acusações formais por homicídio na Justiça dos Estados Unidos relacionadas à morte de quatro americanos na derrubada de dois aviões de pequeno porte de um grupo anticastrista, em 1996. Raúl Castro era ministro da Defesa na época, e teria ordenado os disparos, o que o regime cubano nega.

Continua após a publicidade

No dia 13 de agosto, data que marcou o centenário de seu irmão Fidel Castro, ele fez uma aparição pública em Havana, durante um evento que homenageou a figura histórica à frente da revolução.

Crise econômica profunda

O governo Trump começou a intensificar as sanções contra a ilha em janeiro deste ano, mirando principalmente suas importações de petróleo. O embargo escancarou os já sérios gargalos na infraestrutura enérgica de Cuba, provocando apagões cada vez mais recorrentes devido à falta de combustíveis. A crise econômica se exacerbou, criando uma das piores conjunturas para a nação caribenha em décadas.

Continua após a publicidade

As sanções provocaram a saída de empresas estrangeiras da ilha e impactaram diretamente o turismo na região. O objetivo das penalidades econômicas é pressionar o governo cubano a negociar uma mudança para um regime mais favorável a Washington.

Publicidade
TAGS:
crise econômica
Cuba
Estados Unidos
Fidel Castro
Marco Rubio
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em verde-limão O MÊS É DO CLIENTE. e em branco A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua.. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos, e ao lado, uma árvore estilizada em verde-limãoMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo manchetes e produtos, ao lado do texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro, com um ícone de árvore no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$71,88, equivalente a R$5,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).