Netanyahu visita Gaza durante trégua: “Nada vai nos parar”

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, visitou a Faixa de Gaza neste domingo, 26, no terceiro dia de trégua da guerra contra o Hamas. Ele gravou um vídeo com militares israelenses e afirmou que continuará “até o fim, até a vitória”.

“Temos três objetivos nesta guerra: eliminar o Hamas, trazer de volta todos os nossos sequestrados e garantir que Gaza não se torne novamente uma ameaça para Israel. Estamos movendo todos os esforços para trazer de volta os nossos reféns”, declarou. “Nada vai nos parar. Estamos convencidos de que temos o poder, a força, a vontade e a determinação para alcançar todos os objetivos da guerra, e iremos fazê-lo”, acrescentou o primeiro-ministro.

Foi a primeira vez que Netanyahu entrou em Gaza desde o início do conflito. A visita ocorreu durante o cessar-fogo de quatro dias, que teve início na sexta-feira para que os reféns sejam liberados. Neste domingo, um terceiro grupo com 17 pessoas foi solto pelo Hamas, incluindo treze israelenses, três tailandeses e um russo. Segundo o governo do Egito, que participa das negociações, a previsão é que 39 reféns palestinos sejam soltos por Israel ainda hoje.