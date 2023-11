Netanyahu sitiado: Milhares marcham em Tel Aviv e Jerusalém por reféns

Ao menos 25.000 israelenses foram às ruas de Tel Aviv, maior cidade do país, na noite de sábado, 18, para pedir a libertação dos 240 sequestrados pelo Hamas.

Reunidos numa das principais praças da cidade, os manifestantes exigem que o governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu encontre uma solução para liberar os 240 reféns do Hamas.

Desde os atentados terroristas de 7 de outubro, há 44 dias, eles são mantidos em cativeiro em túneis subterrâneos da Faixa de Gaza.

Netanyahu é alvo de fortes críticas da sociedade por não conseguir encontrar os sequestrados, sobretudo as 40 crianças levadas pelo grupo islâmico.

Para piorar, membros de seu gabinete de guerra já afirmaram que a prioridade é acabar com o Hamas, e não liberar os reféns.

Outra marcha percorreu os 50 quilômetros que separam Tel Aviv e Jerusalém, sede do governo federal.

Os 10.000 manifestantes reuniram-se em frente a sede do governo ao longo de todo o sábado.

Governo nega possível acordo

O jornal americano The Washington Post noticiou que Israel, os Estados Unidos e o Hamas estavam perto de um acordo para liberar dezenas de mulheres e crianças mantidas reféns em Gaza, em troca de uma pausa de cinco dias de cessar-fogo.

O Washington Post citou diplomatas árabes como fonte dessa informação.

As conversas estariam acontecendo em Doha, no Qatar, país que lidera os esforços de mediação para um cessar-fogo e a libertação dos reféns.

Um documento de seis páginas já teria sido produzido, em que Israel e o Hamas se comprometem a congelar as operações de combate durante pelo menos cinco dias

Nesse período, 50 ou mais pessoas seriam liberadas em pequenos grupos, soltos a cada 24 horas.

Netanyahu negou o conteúdo divulgado pela imprensa.

Em entrevista concedida no sábado, o premiê disse que a sociedade será avisada “no momento em que as conversas forem de fato à frente”.

Questionado se Israel havia rejeitado um acordo para salvar os sequestrados, Netanyahu respondeu que “não havia acordo sobre a mesa” e não poderia dar mais detalhes.

“Queremos recuperar todos os reféns. Estamos fazendo o máximo para trazer todos de volta”.

Também no sábado, representantes das famílias se reuniram com o ministro do Gabinete de Guerra, Benny Gantz, e com o observador do gabinete, Gadi Eisenkot, ambos ex-chefes do Estado-Maior.

Numa tentativa de diminuir as críticas, Eisenkot afirmou que “o regresso dos reféns é a prioridade, antes da destruição do Hamas”.

Aém disso, Na segunda-feira (20), o grupo será recebido pelo premiê Benjamin Netanyahu e o ministro da Defesa, Yoav Gallant.

Negociações envolvem até o Irã, inimigo de Israel

A imprensa ligada ao regime do Irã vem divulgando os esforços que o governo de Teerã diz manter para libertar os reféns israelenses.

Na última semana, os aiatolás teriam se reunido com o Comitê Internacional da Cruz Vermelha para abordar a situação.

Segundo a imprensa controlada pelo governo iraniano, o governo de Israel tem, durante toda a guerra, impedido os “esforços positivos do Irã” para liberar os presos.

Isso, segundo analistas, indica que o país tem sim papel junto ao Hamas na questão dos reféns.

Acredita-se que os aiatolás estariam negociando, principalmente, a soltura de 25 sequestrados que tem nacionalidade Tailandesa.

Esse grupo é formado por trabalhadores em fazendas israelenses próximas a Gaza, que foram invadidas nas ações terroristas de 7 de outubro.

O sequestro de militares e civis é tática conhecida dos grupos terroristas apoiados pelo Irã.

Um dos exemplos é o rapto de Elizabeth Tsurkov, uma pesquisadora russo-israelense da Universidade americana de Princeton, no Iraque.

Em vídeo divulgado este ano pelo grupo extremista Kataib Hezbollah, ela explica sua situação no cativeiro.

Assim como os reféns israelenses, Elizabeth não recebeu qualquer visita de entidades de ajuda humanitária.