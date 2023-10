Netanyahu promete ‘vingança’ e pede aos moradores que deixem Gaza

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, prometeu neste sábado, 7, usar todo o poder bélico que tem a disposição para “vingar por este dia obscuro” o ataque lançado pelo movimento islâmico Hamas. Pela plataforma X (antigo Twitter), ele pediu que os moradores da Faixa de Gaza deixem a região “porque irá agir em todos os lugares e com todas as forças”

O tom usado pelo primeiro-ministro não surpreende. Em outras oportunidades, ele já usou termos parecidos. O que é novo, no entanto, é a magnitude do ataque do Hamas ao país. A imprensa local informou cerca de 200 mortes entre israelenses e 232 entre palestinos. “Está guerra levará tempo. Ela será difícil. Dias desafiadores ainda estão por vir. Mas posso garantir uma coisa: venceremos”, disse, em nota.

A ofensiva começou com uma série de foguetes lançados da Faixa de Gaza às 06h30 (00h30 no horário de Brasília), no mesmo dia que as festividades judaicas de Sucot acabavam em Israel. O porta-voz das Forças de Defesa de Israel, Brig. General Daniel Hagari, declarou que o Hamas fez “reféns e prisioneiros de guerra”.