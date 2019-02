Netanyahu preside comitê que vai tratar de colônias judaicas na Cisjordânia

O governo israelense aprovou neste domingo a criação do Comitê Ministerial sobre Assuntos dos Assentamentos, que será presidido pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e irá tratar de questões ligadas às colônias judaicas construídas no território palestino da Cisjordânia.

Segundo o governo, o comitê será formado por dez ministros e terá “autoridade para formular a política do Executivo” em relação às construções de colonos israelenses não regulamentadas sobre terras estatais e privadas palestinas na Cisjordânia. Entre esses, se incluem os casos que foram levados à Justiça, como os proto-assentamentos judaicos, enclaves considerados ilegais também para Israel — pois, para o direito internacional, todas as colônias no território ocupado em 1967 são ilegais.

Analistas locais interpretaram a criação do comitê como uma compensação de Netanyahu à ala mais direitista de seu governo, próxima aos colonos judeus. Esse setor político pedia há muito tempo ao ministro da Defesa, Ehud Barak, a retirada do poder de aprovar a construção nos assentamentos judaicos na Cisjordânia.

Composição – O comitê será integrado pelos vice-primeiros-ministros Shaul Mofaz e Moshé Yaalon e pelos ministros Ehud Barak (Defesa), Avigdor Liberman (Relações Exteriores), Daniel Hershkowitz (Ciência e Tecnologia), Eli Yishai (Interior), Yuli Edelstein (Diplomacia Pública), Gideon Sa’ar (Educação), Gilad Erdan (Meio Ambiente) e Benny Begin (sem pasta).

A votação deste domingo recebeu o voto contrário de Mofaz (que lidera o partido Kadima), de Barak e dos ministros Michael Eitan (Serviços Públicos) e Shalom Simhon (Indústria), informou o escritório de Netanyahu em comunicado. Houve abstenções do vice-primeiro-ministro Silvan Shalom e dos ministros Stas Misezhnikov (Turismo), Yitzhak Aharonovich (Segurança Pública) e Sofa Landver (Imigração e Absorção).

(Com agência EFE)