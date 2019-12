Netanyahu ganha força ao vencer disputa partidária antes de eleição geral

O premiê de Israel, Benjamin Netanyahu, obteve na madrugada de quinta-feira 26 para sexta-feira, 27, (noite de quinta, em Brasília) uma grande vitória nas primárias do seu partido de direita, o Likud. A eleição interna foi exigida por Gideon Saar, principal rival do primeiro-ministro israelense e que desejava assumir o comando da sigla.

Netanyahu obteve 72,5% dos votos, contra 27,5% para Saar. Apenas 49% dos 116.000 membros do Likud que podiam votar foram às urnas. “Uma imensa vitória! Obrigado aos membros do Likud por sua confiança, seu apoio e sua afeição”, escreveu Netanyahu no Twitter após o fim da votação.

“Com sua ajuda e a ajuda de Deus liderarei o Likud para uma grande vitória nas próximas eleições e continuarei liderando o estado de Israel para sucessos sem precedentes”, concluiu.

Saar tuitou para agradecer os seus partidários, voluntários e eleitores; e reconhecer a vitória do adversário. “Felicitações ao primeiro-ministro (…). Meus colegas e eu estaremos atrás dele durante a campanha para garantir a vitória do Likud”, escreveu Saar. Saar, nome importante do partido, foi ministro em diversas ocasiões, antes de ser afastado por Netanyahu em 2014.

As eleições internas foram exigidas pelos rivais de Netanyahu no Likud, liderados por Saar, depois que o premiê foi indiciado em novembro por corrupção, fraude e abuso de confiança em três casos, que ele denuncia como “acusações falsas” com motivação política.

Aos 70 anos, Netanyahu lídera do Likud desde 1993, com exceção de um intervalo de seis anos quando o partido foi comandado pelo falecido ex-premiê Ariel Sharon.

Bibi, como é apelidado por seus seguidores, também é o chefe de Governo com mais tempo no poder na história de Israel. Ele está em seu segundo mandato como primeiro-ministro desde 2009 e esteve no poder antes entre 1996 e 1999.

Eleições de março

Com a vitória, Netanyahu será o encarregado de liderar a campanha do Likud nas eleições gerais para o Knesset, como é conhecido o Parlamento israelense, a serem realizadas em 2 de março.

Após as eleições antecipadas de abril, e depois da segunda votação em setembro, nenhum parlamentar conseguiu o apoio de 61 deputados, número que representa a maioria parlamentar para formar o governo e se tornar primeiro-ministro.

A disputa nos últimos dois pleitos esteve centrada entre o Likud de Netanyahu e o partido de centro-direita Azul e Branco, liderado por Benny Gantz. ex-chefe do Estado-Maior.

