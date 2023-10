Ataque a hospital: Netanyahu é mentiroso, diz embaixador palestino na ONU

Atualizado em 17 out 2023, 22h43 - Publicado em 17 out 2023, 22h40

Atualizado em 17 out 2023, 22h43 - Publicado em 17 out 2023, 22h40

O embaixador palestino na Organização das Nações Unidas (ONU), Riyad Mansour, afirmou nesta terça-feira, 17, que o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, é “um mentiroso” e acusou o país de bombardear o hospital Al-Ahli Arabi, em Gaza, em um ataque que deixou centenas de mortos.

Em entrevista coletiva na sede da ONU, em Nova York, Mansour afirmou que aliados do premiê teriam publicado nas redes sociais que Israel bombardeou o hospital por acreditar que perto do local havia uma base do Hamas. Segundo ele, as mensagens foram apagadas. “Agora eles mudam a história tentando culpar os palestinos”, disse.

Israel nega a autoria do ataque e afirma que a Jihad Islâmica teria efetuado disparos de foguetes contra o território israelense e que um deles teria atingido o hospital. A Jihad Islâmica nega que isso tenha ocorrido.

Mansour também pediu a ação do Conselho de Segurança da ONU, que se reunirá nesta quarta. O órgão deve colocar em votação a proposta do Brasil para o conflito, que pede “pausas humanitárias” para permitir a chegada de ajuda a civis, e discutir o ataque ao hospital.

Ainda não há um consenso sobre o número de mortos no ataque ao hospital. O Ministério da Saúde, depois de inicialmente falar em 200 vítimas, afirmou que são 500 mortos. Já um porta-voz da Defesa Civil afirmou que são 300. Ambos os órgãos são controlados por Hamas, que domina a Faixa de Gaza.