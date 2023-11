Netanyahu diz que pausa na guerra depende da libertação de reféns

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse nesta sexta-feira, 3, que um cessar-fogo humanitário em Gaza só será possível caso os militantes do Hamas libertem os reféns. Segundo o governo israelense, ao menos 24o pessoas foram sequestradas nos ataques em 7 de outubro. Em discurso à televisão local, ele também descartou o envio de combustíveis ao enclave palestino.

O premiê informou que comunicou ao secretário de Estado dos Estados Unidos, Anthony Blinken, durante uma reunião em Tel Aviv, que rejeita qualquer demonstração de trégua contra o Hamas. Netanyahu afirmou que a vitória contra o movimento radical palestino será “nítida e clara” e “ressoará por gerações”, destacando que os inimigos desejam destruir o Estado de Israel.

Sobre a visita de Blinken, ele destacou que valoriza o apoio do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e relatou ter mostrado as imagens dos crimes cometidos pelo Hamas ao principal diplomata da Casa Branca. Embora tenha reforçado o direito de Israel à autodefesa, o secretário de Estado sugeriu que os bombardeios incessantes estão agravando a situação humanitária em Gaza.

+ Civis em Gaza devem ser protegidos, diz Blinken em Israel

“Apoiamos fortemente Israel. O país tem o direito e a obrigação de se defender e de garantir que os acontecimentos de 7 de outubro nunca mais aconteçam”, disse em coletiva de imprensa. “Mas a forma como Israel faz isso é importante.”

Continua após a publicidade

Para que o sucesso seja alcançado, ele prometeu “não parar” até “destruir o Hamas [e conseguir o] regresso dos reféns e a restauração da segurança para os nossos cidadãos e crianças”. Ele aproveitou a transmissão para elogiar os soldados israelenses pelo trabalho em aniquilar os adversários “24 horas por dia” em Gaza, em operações terrestres e aéreas. Até o momento, mais de 9 mil palestinos foram mortos, dos quais metade são crianças.

O pronunciamento de Netanyahu ocorre em paralelo ao do líder do movimento paramilitar libanês Hezbollah, Hassan Nasrallah, que ameaçou entrar na guerra e responder na mesma medida – “civil por civil”. O primeiro-ministro, por isso, advertiu os “inimigos do Norte” para não escalarem o confronto.

Em seu discurso, Nasrallah afirmou que Israel fracassou em produzir conquistas militares significativas desde o início da guerra, em 7 de outubro. Ele também instou países árabes e muçulmanos a romper economicamente com Tel Aviv e paralisar o envio de petróleo a Washington.

O líder israelense admitiu que centenas de civis e soldados foram mortos em meio aos ataques, definindo-os como “combatentes maravilhosos”, “israelenses incríveis” e “pessoas que bloquearam monstros com seus próprios corpos”. Em Israel, cerca de 1.500 pessoas foram mortas.

Continua após a publicidade