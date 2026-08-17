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Netanyahu coloca prefeito de Nova York e Irã como inimigos de Israel em propaganda política

Imagem de Zohran Mamdani aparece com os dizeres 'eles querem que Netanyahu perca'

Por Sara Salbert Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 ago 2026, 12h10
O prefeito de Nova York, Zohran Mamdani, vira alvo de propagada política do primeiro-ministro de Israel.
O prefeito de Nova York, Zohran Mamdani, vira alvo de propagada política do primeiro-ministro de Israel.  (X/Reprodução)
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O prefeito de Nova York, Zohran Mamdani, aparece ao lado de líderes do Irã e do grupo libanês Hezbollah como um dos inimigos do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, em uma propaganda política divulgada nesta segunda-feira, 17. 

O anúncio mostra Mamdani diante de um fundo preto com o líder supremo do Irã, Mojtaba Khamenei, o chefe do Hezbollah, Naim Qassem, e o presidente da Turquia, Recep Erdogan

“Eles querem que Netanyahu perca (o cargo de premiê israelense nas próximas eleições). Não os deixem vencer”, diz a propaganda política. A imagem também foi compartilhada pelo Likud, partido de Netanyahu.

O primeiro-ministro de Israel republicou a imagem em suas redes sociais com a seguinte legenda: “Não deixe que vençam”. 

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Netanyahu é candidato a um novo mandato nas eleições gerais marcadas para 27 de outubro. O pleito ocorre em um momento de fragilidade política para o premiê, que busca permanecer no cargo que ocupa por mais tempo do que qualquer outro líder na história de Israel.

Ameaça contra Netanyahu

A propaganda se dá após o prefeito de Nova York anunciar que prenderia o primeiro-ministro israelense caso ele comparecesse à Assembleia Geral da ONU em setembro. No mês passado, Mamdani admitiu que não tem autoridade para cumprir o mandado de prisão emitido pelo Tribunal Penal Internacional (TPI), mas instou o governo federal a fazê-lo.

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Em um vídeo publicado nas redes sociais, Mamdani descreveu o premiê de Israel como um “criminoso de guerra” e disse que ele não é bem-vindo na cidade de Nova York.

“Está claro que não temos autoridade legal independente para executar esse mandado”, afirmou. “O governo federal, no entanto, tem essa autoridade, e eu apelo para que se juntem ao TPI e cumpram o mandado”, acrescentou.

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O presidente Donald Trump, por sua vez, escreveu nas redes sociais que Netanyahu “não será preso, de forma alguma, enquanto estiver nos Estados Unidos da América”. A publicação não mencionou Mamdani diretamente.

O TPI emitiu mandados de prisão contra Netanyahu e outros em 2024, acusando-os de crimes contra a humanidade relacionados à guerra em Gaza. A corte afirmou haver motivos para acreditar que Netanyahu e o ex-ministro da Defesa Yoav Gallant utilizaram a “fome como método de guerra” ao restringir a ajuda humanitária e visaram intencionalmente civis na campanha de Israel contra o Hamas em Gaza — acusações que autoridades israelenses negam.

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