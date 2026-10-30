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Netanyahu briga pela sobrevivência em uma eleição de ecos ainda incertos

Pleito pode vir a impactar toda a região

Por Caio Saad Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 out 2026, 06h00
Homem de terno azul e gravata, com expressão séria, discursando em púlpito de madeira com o brasão de Israel. Ao fundo, bandeiras de Israel e um telão com imagem de flores vermelhas. À direita, um homem de terno preto e máscara facial.
NA BERLINDA - O atual premiê: cerimônia para lembrar os ataques de 7 de outubro de 2023, que lhe tiraram votos (DEBBIE HILL/EPA/EFE/.)
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Em um ano recheado de eleições vitais pelo mundo, as que transcorreram em Israel, na terça-feira 27, ganharam os holofotes ao pôr à mesa em um só pleito tópicos que despertam interesse para muito além da fronteira da pequena nação. A depender do resultado final, processo ainda em andamento, o incandescente Oriente Médio pode seguir na mesma elevada temperatura, engatando uma guerra na outra, ou abrandar um pouco a fervura — com consequências sentidas planeta afora. No páreo, o primeiro-ministro Benjamin Neta­nyahu, o mais longevo no posto na história israelense, com dezenove anos de cadeira, tenta seguir no poder, empunhando a bandeira de que só ele é capaz de manter a superioridade militar do país e devolver à população a sensação de segurança, abalada depois dos ataques terroristas do Hamas, em 7 de outubro de 2023. Do outro lado do ringue, quem o desafia é Gadi Eisenkot, o ex-chefe das forças de defesa que debandou de seu governo justamente por discordar da condução da crise instaurada desde a investida inimiga e que se apresenta como opção mais moderada.

Um dia depois da ida às urnas, Netanyahu se dirigiu a uma multidão de apoiadores em Jerusalém bem ao seu estilo, cantando uma vitória que não veio, ao menos por ora. “Lembram o que as previsões nos davam? Era tudo mentira”, bradou, referindo-se às cadeiras que seu partido e aliados emplacaram no Knesset, o parlamento local — 53 das 120 disponíveis. É um número robusto, ainda mais se consideradas as 36 siglas que se digladiavam por elas, porém, distante dos 61 assentos necessários para a formação de um governo. É aí que Eisenkot pode levar vantagem. Seu bloco elegeu 49 nomes, mas se mostra mais flexível no balé das alianças. O que falta para chegar à marca dos 61 pode ser garimpado entre as duas agremiações árabes, que alcançaram 19 parlamentares, um recorde histórico. “Esses partidos ganharam um poder inédito, podendo servir de fiel da balança nas eleições”, afirma James Sunderland, da Universidade de Cambridge.

Cenário de destruição com edifícios desmoronados e escombros, pessoas e veículos transitando por uma estrada de terra sinuosa. Tendas improvisadas e estruturas precárias estão espalhadas pela paisagem árida, sob um céu azul claro.
DEVASTAÇÃO - Gaza: investida militar provocou um saldo de 70 000 mortes (Bashar Taleb/AFP)

Mas como a política está longe de ser ciência exata, a movimentação nesse intrincado tabuleiro extrapola a matemática simples e passa por convicções sedimentadas em um ambiente onde os níveis de polarização são particularmente elevados. Pois, se a expressiva votação árabe freou Netanyahu, ela também complica a vida de Eisenkot, cuja aliança compreende um variado naipe de legendas, quase todas avessas à ideia de sustentar uma coalizão com tais partidos. A previsão é que, na próxima semana, o presidente Isaac Herzog dê ao grupo que obtiver mais apoios nestes dias o sinal verde para constituir um governo — outra etapa cercada de incertezas, que pode consumir um mês ou bem mais, caso a tentativa não prospere. “As urnas mostram que uma grande fatia da população deseja mudança, mas também que Netanyahu segue vivo”, diz Gina Abercrombie-Winstanley, do think tank Atlantic Council.

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Atentos observadores do Oriente Médio veem no pleito em marcha uma espécie de referendo sobre a controversa atuação de Netanyahu diante dos bárbaros ataques daquele 7 de outubro. O episódio, que abriu uma monumental ferida nunca cicatrizada entre os israelenses, fez do premiê alvo de críticas de que, mesmo com todo o aparato de inteligência à mão, não conseguiu proteger a nação. Para piorar, recentemente circulou a notícia de que o presidente dos Emirados Árabes Unidos o teria alertado sobre a ofensiva dez dias antes de acontecer (o premiê nega). A demora em conseguir trazer de volta os reféns em poder do Hamas e a devastação que promoveu em Gaza, com saldo de mais de 70 000 mortos, também o desgastaram. As guerras que Netanyahu passou a encampar a partir daí o mantiveram no posto — algo de que precisa, aliás, para evitar processos em que está enredado —, mas cobraram alto preço ao país. Parte da comunidade internacional também passou a criticá-­lo duramente.

Homem de terno escuro e camisa branca sorri, cercado por uma multidão com bandeiras de Israel e pessoas filmando com celulares e câmeras profissionais
O OPONENTE – Gadi Eisenkot: tom mais moderado em meio à polarização (Alexi Rosenfeld/Getty Images)
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Se vingar a coligação encabeçada por Eisenkot, a tendência, a tirar pelo que ele já disse, é haver uma baixada no tom das “guerras prolongadas”, como no Irã e no Líbano, dando maior ênfase à diplomacia e ao que quer a Casa Branca. O líder oposicionista também apoia, como esperado, a existência de uma comissão independente para apurar responsabilidades nos trágicos ataques do Hamas. Sobre as operações em Gaza, o enclave palestino onde perdeu o filho em combate, e a Cisjordânia, Eisenkot afirma querer seguir firme “até quando não houver ameaças terroristas” e já se pronunciou contra o reconhecimento de um Estado palestino. No conjunto, a mudança seria moderada, mas ainda assim significativa. “É a eleição mais decisiva na história de Israel, pois terá implicações de longo alcance não apenas para o país, mas para toda a região”, diz Yossi Mekelberg, do programa de Oriente Médio na Chatham House, centro de pesquisas em Londres. A ver se Netanyahu, o mágico da sobrevivência, conseguirá tirar um outro mandato da cartola.

Publicado em VEJA de 30 de outubro de 2026, edição nº 3019

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