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Netanyahu acusa Mamdani de apoiar Hamas às vésperas de discurso na ONU

Premiê israelense afirmou que usará sua passagem pela Assembleia Geral das Nações Unidas para rebater as críticas do prefeito de Nova York

Por Júlia Sofia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 set 2026, 12h22
Benjamin Netanyahu
Benjamin Netanyahu (Ronen Zvulun/EPA/EFE)
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Netanyahu acusa Mamdani de apoiar Hamas às vésperas de discurso na ONU Priorizar nos meus resultados Google

A tensão entre o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e o prefeito de Nova York, Zohran Mamdani, voltou a subir às margens da Assembleia Geral das Nações Unidas. Nesta terça-feira, 22, Netanyahu acusou Mamdani de apoiar o Hamas e de “incitar tumultos contra os judeus de Nova York” em um vídeo publicado nas redes sociais. O premiê israelense está previsto para discursar na ONU na quinta-feira, 24.

“Que vergonha, Sr. Mamdani. Que vergonha por apoiar os monstros terroristas do Hamas, que assassinaram brutalmente o nosso povo. Que vergonha por incitar tumultos contra os judeus de Nova York”, afirmou Netanyahu, sem apresentar evidências para sustentar a afirmação de que Mamdani apoia o grupo radical palestino.

Na gravação, o premiê também disse que usará sua passagem pela ONU para rebater as críticas de Mamdani. “Vou à ONU para dizer a verdade sobre nossos soldados heroicos, e vou dizer a verdade sobre você”, declarou, acrescentando que o prefeito representa uma ameaça aos judeus de Nova York.

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As declarações ocorrem um dia após Mamdani voltar a criticar Netanyahu. O prefeito defendeu que o mandado de prisão emitido pelo Tribunal Penal Internacional (TPI) contra o primeiro-ministro israelense seja cumprido e voltou a classificá-lo como “criminoso de guerra” e “arquiteto de um genocídio horrível contra o povo palestino”.

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Troca de acusações

A disputa entre as duas figuras ganhou força em julho, quando Mamdani afirmou que sua administração havia analisado a possibilidade de executar em Nova York o mandado de prisão do TPI contra Netanyahu. Depois de consultar o departamento jurídico da prefeitura, porém, o prefeito reconheceu que a cidade não tinha autoridade legal independente para fazer cumprir a ordem. Em seguida, pediu que o governo federal americano aderisse ao TPI e executasse o mandado.

O presidente Donald Trump, por sua vez, afirmou que Netanyahu não seria preso enquanto estivesse nos Estados Unidos. 

O embate entre Netanyahu e Mamdani também ganhou espaço na política israelense. Em agosto, o Likud, partido do primeiro-ministro, divulgou uma peça de campanha que colocava o prefeito de Nova York ao lado de líderes do Irã e do Hezbollah, acompanhada da mensagem de que eles queriam a derrota de Netanyahu. O premiê compartilhou a publicação nas redes sociais.

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O líder israelense também divulgou um vídeo produzido com inteligência artificial no qual uma versão fictícia de Mamdani aparece conversando com líderes iranianos e outros políticos sobre uma eventual derrota do primeiro-ministro israelense. 

Netanyahu, que está no cargo de primeiro-ministro há mais tempo do que qualquer outro líder israelense, disputa as eleições gerais previstas para outubro.

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Mamdani, por sua vez, é o primeiro prefeito muçulmano de Nova York e tem feito críticas públicas à condução da guerra por Israel.

A chegada do premiê a Nova York para a Assembleia Geral da ONU deve ser acompanhada por manifestações de grupos contrários à sua política em Gaza. 

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