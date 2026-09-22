Netanyahu acusa Mamdani de apoiar Hamas às vésperas de discurso na ONU

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A tensão entre Benjamin Netanyahu e o prefeito de Nova York, Zohran Mamdani, atinge novo patamar antes da Assembleia Geral da ONU. Netanyahu acusa Mamdani de apoiar o Hamas e incitar tumultos, enquanto o prefeito reafirma críticas e defende o cumprimento do mandado de prisão do TPI. A disputa política esquenta a agenda do premiê em Nova York.

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A tensão entre o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e o prefeito de Nova York, Zohran Mamdani, voltou a subir às margens da Assembleia Geral das Nações Unidas. Nesta terça-feira, 22, Netanyahu acusou Mamdani de apoiar o Hamas e de “incitar tumultos contra os judeus de Nova York” em um vídeo publicado nas redes sociais. O premiê israelense está previsto para discursar na ONU na quinta-feira, 24.

“Que vergonha, Sr. Mamdani. Que vergonha por apoiar os monstros terroristas do Hamas, que assassinaram brutalmente o nosso povo. Que vergonha por incitar tumultos contra os judeus de Nova York”, afirmou Netanyahu, sem apresentar evidências para sustentar a afirmação de que Mamdani apoia o grupo radical palestino.

Na gravação, o premiê também disse que usará sua passagem pela ONU para rebater as críticas de Mamdani. “Vou à ONU para dizer a verdade sobre nossos soldados heroicos, e vou dizer a verdade sobre você”, declarou, acrescentando que o prefeito representa uma ameaça aos judeus de Nova York.

As declarações ocorrem um dia após Mamdani voltar a criticar Netanyahu. O prefeito defendeu que o mandado de prisão emitido pelo Tribunal Penal Internacional (TPI) contra o primeiro-ministro israelense seja cumprido e voltou a classificá-lo como “criminoso de guerra” e “arquiteto de um genocídio horrível contra o povo palestino”.

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Troca de acusações

A disputa entre as duas figuras ganhou força em julho, quando Mamdani afirmou que sua administração havia analisado a possibilidade de executar em Nova York o mandado de prisão do TPI contra Netanyahu. Depois de consultar o departamento jurídico da prefeitura, porém, o prefeito reconheceu que a cidade não tinha autoridade legal independente para fazer cumprir a ordem. Em seguida, pediu que o governo federal americano aderisse ao TPI e executasse o mandado.

O presidente Donald Trump, por sua vez, afirmou que Netanyahu não seria preso enquanto estivesse nos Estados Unidos.

O embate entre Netanyahu e Mamdani também ganhou espaço na política israelense. Em agosto, o Likud, partido do primeiro-ministro, divulgou uma peça de campanha que colocava o prefeito de Nova York ao lado de líderes do Irã e do Hezbollah, acompanhada da mensagem de que eles queriam a derrota de Netanyahu. O premiê compartilhou a publicação nas redes sociais.

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O líder israelense também divulgou um vídeo produzido com inteligência artificial no qual uma versão fictícia de Mamdani aparece conversando com líderes iranianos e outros políticos sobre uma eventual derrota do primeiro-ministro israelense.

Netanyahu, que está no cargo de primeiro-ministro há mais tempo do que qualquer outro líder israelense, disputa as eleições gerais previstas para outubro.

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Mamdani, por sua vez, é o primeiro prefeito muçulmano de Nova York e tem feito críticas públicas à condução da guerra por Israel.

A chegada do premiê a Nova York para a Assembleia Geral da ONU deve ser acompanhada por manifestações de grupos contrários à sua política em Gaza.