Netanyahu acusa Irã de tentar assassinar um de seus filhos

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O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu acusou o Irã de tentar assassinar um de seus filhos, uma denúncia grave que não teve detalhes revelados. A acusação surge em meio a novas sanções dos EUA contra Teerã e uma severa crise econômica iraniana, com o rial em queda e a venda de petróleo praticamente paralisada. Entenda os desdobramentos desta escalada de tensões.

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O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, acusou o Irã, nesta segunda-feira, 24, de tentar assassinar um de seus filhos.

“É um caso inacreditável. O Irã mirou um de meus filhos. O Irã tentou assassiná-lo, tentou assassinar um de meus filhos”, disse o premiê à emissora Channel 14.

Questionado se essa era uma informação de inteligência que lhe havia sido apresentada, Netanyahu não deu mais detalhes. Também não está claro qual dos filhos do primeiro-ministro — Yair ou Avner — teria sido o alvo, nem quando e como ocorreu a suposta tentativa de assassinato.

Enquanto Avner mora em Israel, Yair – mais conhecido por comentários extremistas – passou boa parte dos últimos anos em Miami.

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A fala de Netanyahu se dá em meio ao anúncio de novas sanções dos Estados Unidos sobre o Irã, após quase seis meses da guerra desencadeada por ataques americanos e israelenses contra Teerã.

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De acordo com o site de monitoramento TGJU, o rial foi negociado nesta segunda a mais de 2 milhões por um dólar no mercado paralelo. Foi uma depreciação de 4,5% desde que Donald Trump anunciou uma “operação econômica devastadora” contra Teerã na semana passada, mas a moeda já sofre pressão devido ao bloqueio da Marinha americana aos principais portos iranianos no Golfo Pérsico, que estrangulou suas exportações de petróleo.

Na semana passada, o presidente do Banco Central do Irã, Abdolnaser Hemmati, admitiu que as vendas de petróleo bruto do país haviam “praticamente parado”. Os Emirados Árabes Unidos, um dos principais parceiros comerciais de Teerã, anunciaram na semana passada a suspensão de todas as transações financeiras com o Irã até segunda ordem.

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Nesta segunda-feira, no entanto, Hemmati minimizou a desvalorização do rial. As altas das moedas estrangeiras “são temporárias, ou seja, flutuam”, declarou o presidente do Banco Central iraniano em um vídeo divulgado pela televisão estatal.

Oficialmente, Teerã aplica taxas de câmbio fixas, mas as cotações registradas por plataformas online costumam ser utilizadas como referência para o mercado não oficial. Pouco antes da guerra no Oriente Médio, desencadeada por uma ofensiva israelense-americana contra Teerã em 28 de fevereiro, um dólar era negociado por 1,65 milhão de riais. (No final de 2025, uma depreciação histórica do rial foi o gatilho para o início de um enorme movimento popular que, conforme evoluiu, passou a exigir a queda dos aiatolás e tornou-se o maior desafio ao regime desde a revolução islâmica de 1979. )