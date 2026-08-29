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Nepal: número de mortos por inundação sobe para 675

Cerca de 3 000 pessoas ainda estão desaparecidas após a catástrofe que atingiu a região na quarta-feira, 26,

Por Thiago Gelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 ago 2026, 14h36
Equipe de resgate com cão farejador em terreno rochoso e lamacento, com um rio estreito ao fundo, após um deslizamento de terra
Autoridades buscam corpos e sobreviventes em meio a detritos espalhados no Tibete, região vizinha ao Nepal (AFP/Reprodução)
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Ao menos 675 pessoas foram mortas pela inundação que se espalhou pela fronteira entre Nepal e Tibete na última quarta-feira, 26. A catástrofe provocou múltiplos deslizamentos de terra e cerca de 3 000 civis permanecem desaparecidos e podem estar presos em túneis abaixo dos detritos.

Entre eles, estão mais de 900 trabalhadores do setor energético, além de 500 estrangeiros que visitavam a região. A destruição ocorreu ao longo de uma rota que liga Catmandu a Lhasa, no Tibete — um trajeto muito frequentado por praticantes de trekking e peregrinos hindus e budistas.

Quase todos os mortos confirmados se concentram no Nepal. Na China, 7 baixas foram registradas. O número de corpos têm sobrecarregado as autoridades nepalesas e enchido hospitais e necrotérios de familiares enlutados.

A Cruz Vermelha estimou nesta sexta-feira, 28, que mais de 90 mil pessoas foram diretamente afetadas pelo deslizamento de terra catastrófico. Vídeos do desastre mostram uma enorme parede de água avançando sobre a região enquanto pessoas tentavam fugir. A força, o volume e a velocidade da enchente deixaram pouco tempo para que as pessoas pudessem escapar.

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O desastre também elevou o temor de novas inundações, uma ameaça que dificulta o trabalho das equipes de resgate. Caminhões com suprimentos ficaram impedidos de avançar devido ao rompimento de um lago formado pelos detritos do deslizamento de terra por trás das inundações.

O porta-voz da Organização Mundial da Saúde ⁠(OMS), Tarik Jasarevic, alertou ainda que seis unidades de saúde locais foram danificadas na região e advertiu para o risco de doenças infecciosas após a tragédia. “Após um desastre dessa escala, deslocamento, superlotação e interrupção dos serviços de água, saneamento e saúde podem aumentar o risco de doenças infecciosas, incluindo diarreia e doenças respiratórias”, disse ele.

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Causa da tragédia

O Centro Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês) indicou que a tragédia foi provocada pelo colapso parcial de uma geleira que desencadeou um enorme fluxo de água gelada e sedimentos.

A mudança climática está provocando o derretimento das massas de gelo em todo o mundo, o que eleva os riscos de inundações causadas pelo colapso das geleiras.

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A torrencial massa de gelo e lama também formou enormes acúmulos de água. Um deles se rompeu nesta sexta-feira no Tibete, colocando em risco as equipes que trabalham na área.

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