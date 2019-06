Nenhum país alcançará a igualdade de gênero até 2030, afirma a ONU

Nenhum país no mundo terá alcançado a igualdade entre os gêneros até 2030, de acordo com os dados do primeiro ranking de gênero dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (SDGs), estabelecidos pela Assembleia Geral das Nações Unidas.

Mesmo entre os líderes da avaliação, as nações nórdicas, nenhum alcançará as metas previstas em 14 dos 17 objetivos das Nações Unidas. Entre os 129 países que compuseram o ranking, o Brasil ficou em 77º lugar – na América Latina, atrás do Uruguai (32º), Chile (39º), Costa Rica (44º), Argentina (47º), Paraguai (55º), Colômbia (57º), Equador (58º), Panamá (63º), México (64º), Peru (66º) e Bolívia (68º).

Os SDGs foram adotados por 193 países em 2015 e se tornaram um guia mundial para a erradicação da pobreza e a proteção ambiental do planeta, incluindo diversos tópicos contra a desigualdade entre homens e mulheres.

“Mas, com apenas 11 anos até o prazo final para os resultados, nosso ranking estima que nenhum dos 129 países está transformando suas leis, políticas e orçamento público na escala necessária para alcançar a igualdade de gênero até 2030”, explicou à CNN Alison Holder, diretora do Medidas Igualitárias 2030 (Equal Measures 2030), uma associação da ONU com o setor privado.

Um relatório publicado com o índice desta segunda-feira, 3, ainda calculou que 2,8 bilhões de mulheres e meninas estão vivendo desprotegidas pelos governos de seus países.

“Este documento deveria servir como um alerta para o mundo. Nós não alcançamos os SDGs com 40% das meninas e mulheres vivendo em países que estão falhando em igualdade de gênero“, disse Melinda Gates, vice-presidente da Fundação Bill & Melinda Gates, em comunicado.

O ranking avaliou 129 países com notas de 0 a 100, atribuídas de acordo com o avanço em cada um dos fatores cobrados. Países com mais de 90 pontos estariam fazendo progressos “excelentes”, e aqueles abaixo de 50, avanços “insuficientes”.

A média global dos participantes foi 65,7 pontos, considerada “fraca” em comparação às expectativas, afirmou a nota do Medidas Igualitárias 2030.