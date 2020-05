Negros têm 4 vezes mais chances de morrer de Covid-19 no Reino Unido

Uma pesquisa elaborada pelo Escritório Nacional de Estatísticas do Reino Unido concluiu que negros têm quatro vezes mais chances de morrer após contrair o coronavírus no país. Outros grupos étnicos, como imigrantes de Bangladesh, do Paquistão e da Índia, também têm “estatisticamente maior risco de morte”.

Os dados divulgados nesta quinta-feira, 7, mostram que mulheres negras têm 4,3 mais chances de morrer de Covid-19 do que mulheres brancas. Já os homens negros têm 4,2 mais chances de falecer da doença do que homens brancos.

As disparidades são “parcialmente resultado de desvantagens socioeconômicas e outras circunstâncias”, diz a pesquisa. Porém, os especialistas afirmam que ainda existem razões para as diferenças que não podem ser explicadas. Mesmo depois de levar em consideração a idade, fatores demográficos e problemas de saúde previamente reportados, os negros ainda tinham quase duas vezes mais chances de morrer de Covid-19 do que os brancos.

“É preciso tomar medidas para proteger homens e mulheres negros – e também pessoas de todas as origens – do vírus”, afirmou o secretário de Justiça da oposição do Reino Unido, David Lammy, pelo Twitter.

O Reino Unido tem atualmente as piores taxas de mortes por coronavírus da Europa. Até esta quinta-feira, o país registrou 202.359 casos da doença e 30.150 mortes.