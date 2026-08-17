Negociações de genro de Trump para destravar plano dos EUA para Gaza terminam sem avanço

As negociações conduzidas pelo enviado de paz dos Estados Unidos, Jared Kushner, para destravar o plano de Donald Trump para Gaza terminaram nesta segunda-feira, 17, sem sinais de um avanço concreto. Genro do presidente americano, Kushner se reuniu com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, um dia depois de conversar com uma delegação do grupo militante palestino Hamas no Egito, em uma tentativa de aproximar as posições dos dois lados.

O principal impasse continua sendo a ordem de implementação do acordo. Israel exige o desarmamento completo do Hamas antes de retirar suas tropas de Gaza, enquanto o grupo afirma que a segunda etapa do pacto só poderá avançar se Israel cumprir primeiro suas obrigações, entre elas a suspensão de ataques e a retirada das forças militares do território palestino.

O gabinete de Netanyahu classificou a reunião como “profunda e construtiva” e afirmou que Israel e o Conselho da Paz, criado por Trump para conduzir os esforços de implementação do plano, concordaram que o desarmamento de Gaza deve ser rápido e concluído antes do início de qualquer projeto de reconstrução.

Segundo o governo israelense, também ficou acertada a criação de dois grupos de trabalho: um dedicado ao desarmamento e à desmilitarização do território e outro voltado para questões de infraestrutura e saúde pública, como saneamento e fornecimento de água potável.

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Apesar do tom positivo adotado pelos representantes americanos e israelenses, uma autoridade israelense afirmou à Reuters que não houve mudança na posição de Netanyahu. O primeiro-ministro mantém a exigência de que o Hamas seja completamente desarmado, inclusive de armas leves, antes de uma retirada das forças israelenses.

Reunião com Hamas

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O encontro com Netanyahu ocorreu um dia depois de Kushner se reunir, no Egito, com Khalil al-Hayya, líder político do Hamas. O contato é considerado incomum e representa a segunda reunião conhecida do enviado americano com representantes do grupo.

Segundo fontes ouvidas pela AFP, o Hamas reafirmou seu compromisso com o plano de Trump. Kushner, por sua vez, teria exigido garantias verificáveis de que o grupo avançará no processo de desarmamento e de que Gaza não voltará a ser usada como fonte de ameaça contra Israel.

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No mês passado, o Hamas aprovou um roteiro para a implementação da segunda etapa do plano apresentado por Trump. A proposta prevê o desarmamento gradual do grupo, a retirada das forças israelenses de Gaza, a entrada de ajuda humanitária e o início de um processo de reconstrução do território. A organização, porém, sustenta que essas medidas precisam ser acompanhadas pelo cumprimento das obrigações assumidas por Israel.

Eleições em Israel

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O impasse ocorre às vésperas das eleições gerais marcadas para 27 de outubro em Israel. Diplomatas avaliam que Netanyahu dificilmente fará concessões significativas sobre Gaza antes da votação, em meio à pressão política enfrentada pelo primeiro-ministro.

No início deste mês, Netanyahu rejeitou a possibilidade de avançar com a segunda etapa do plano sem garantias de um “verdadeiro” desarmamento do Hamas. Israel também mantém a posição de que poderá continuar realizando operações contra integrantes do grupo envolvidos nos ataques de 7 de outubro de 2023, que desencadearam a guerra.