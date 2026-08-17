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Negociações de genro de Trump para destravar plano dos EUA para Gaza terminam sem avanço

Enviado americano reuniu com Netanyahu após encontro com liderança do Hamas; divergências continuam travando a implementação

Por Júlia Sofia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 ago 2026, 15h22
Primeiro-ministro israelense Banjamin Netanyahu, cumprimentando Jared Kushner - 30/05/2019
Primeiro-ministro israelense Banjamin Netanyahu, cumprimentando Jared Kushner - 30/05/2019 (Matty Stern/AFP)
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Negociações de genro de Trump para destravar plano dos EUA para Gaza terminam sem avanço Priorizar nos meus resultados Google

As negociações conduzidas pelo enviado de paz dos Estados Unidos, Jared Kushner, para destravar o plano de Donald Trump para Gaza terminaram nesta segunda-feira, 17, sem sinais de um avanço concreto. Genro do presidente americano, Kushner se reuniu com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, um dia depois de conversar com uma delegação do grupo militante palestino Hamas no Egito, em uma tentativa de aproximar as posições dos dois lados.

O principal impasse continua sendo a ordem de implementação do acordo. Israel exige o desarmamento completo do Hamas antes de retirar suas tropas de Gaza, enquanto o grupo afirma que a segunda etapa do pacto só poderá avançar se Israel cumprir primeiro suas obrigações, entre elas a suspensão de ataques e a retirada das forças militares do território palestino.

O gabinete de Netanyahu classificou a reunião como “profunda e construtiva” e afirmou que Israel e o Conselho da Paz, criado por Trump para conduzir os esforços de implementação do plano, concordaram que o desarmamento de Gaza deve ser rápido e concluído antes do início de qualquer projeto de reconstrução.

Segundo o governo israelense, também ficou acertada a criação de dois grupos de trabalho: um dedicado ao desarmamento e à desmilitarização do território e outro voltado para questões de infraestrutura e saúde pública, como saneamento e fornecimento de água potável.

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Apesar do tom positivo adotado pelos representantes americanos e israelenses, uma autoridade israelense afirmou à Reuters que não houve mudança na posição de Netanyahu. O primeiro-ministro mantém a exigência de que o Hamas seja completamente desarmado, inclusive de armas leves, antes de uma retirada das forças israelenses.

Reunião com Hamas

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O encontro com Netanyahu ocorreu um dia depois de Kushner se reunir, no Egito, com Khalil al-Hayya, líder político do Hamas. O contato é considerado incomum e representa a segunda reunião conhecida do enviado americano com representantes do grupo.

Segundo fontes ouvidas pela AFP, o Hamas reafirmou seu compromisso com o plano de Trump. Kushner, por sua vez, teria exigido garantias verificáveis de que o grupo avançará no processo de desarmamento e de que Gaza não voltará a ser usada como fonte de ameaça contra Israel.

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No mês passado, o Hamas aprovou um roteiro para a implementação da segunda etapa do plano apresentado por Trump. A proposta prevê o desarmamento gradual do grupo, a retirada das forças israelenses de Gaza, a entrada de ajuda humanitária e o início de um processo de reconstrução do território. A organização, porém, sustenta que essas medidas precisam ser acompanhadas pelo cumprimento das obrigações assumidas por Israel.

Eleições em Israel

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O impasse ocorre às vésperas das eleições gerais marcadas para 27 de outubro em Israel. Diplomatas avaliam que Netanyahu dificilmente fará concessões significativas sobre Gaza antes da votação, em meio à pressão política enfrentada pelo primeiro-ministro.

No início deste mês, Netanyahu rejeitou a possibilidade de avançar com a segunda etapa do plano sem garantias de um “verdadeiro” desarmamento do Hamas. Israel também mantém a posição de que poderá continuar realizando operações contra integrantes do grupo envolvidos nos ataques de 7 de outubro de 2023, que desencadearam a guerra.

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