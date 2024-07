Navios afundam em Taiwan e Filipinas durante passagem do tufão Gaemi

Um navio cargueiro afundou nesta quinta-feira, 25, na costa sul de Taiwan durante a passagem do tufão Gaemi pela ilha no Pacífico, deixando nove tripulantes de Mianmar desaparecidos.

A embarcação, chamada Fu Shun, estava fora da cidade portuária de Kaohsiung, no sul da ilha, quando foi atingida por mares agitados devido à chegada do tufão.

A Administração da Guarda Costeira de Taiwan afirmou que outras três embarcações estrangeiras da Indonésia, Portugal e Mongólia encalharam na costa da ilha durante a passagem do tufão, mas estão em segurança.

Nas Filipinas, um navio-tanque que transportava 1,4 milhão de litros de petróleo também afundou na costa da capital Manila, provocando um vazamento de óleo a cerca de 7 km da costa do município de Limay, na província de Bataan. O petroleiro MT Terra Nova estava indo para a cidade de Iloilo quando afundou, deixando um dos 17 tripulantes da embarcação desaparecido, informou o secretário de Transportes Jaime Bautista.

As autoridades filipinas relataram dificuldade em conter o vazamento devido aos ventos e ondas fortes, consequentes da passagem do tufão Gaemi em Manila no dia anterior. Ainda está sendo investigado se o mau tempo foi responsável por derrubar os navios.

O porta-voz da guarda costeira filipina, Armando Balilo, disse que as equipes estavam “correndo contra o tempo” para impedir que o petróleo se espalhe. Se o vazamento não for contido, ele será o maior da história das Filipinas. “Há um grande perigo de que Manila seja afetada, até mesmo a costa de Manila, se o combustível vazar”, afirmou Balilo.

Tufão Gaemi

O Gaemi atingiu a costa nordeste de Taiwan na quinta-feira, forçando as autoridades a cancelarem voos, suspenderem o dia de trabalho e fecharem escolas, além de realocarem mais de 8 mil moradores da ilha.

O tufão provocou chuvas fortes e rajadas de vento de até 227 km/h em Taiwan antes de sua chegada, deixando duas pessoas mortas e outras 270 feridas até quarta-feira à noite. Mais de 290 mil casas ficaram sem acesso à energia elétrica e quase 170 incidentes de inundação foram relatados, disseram as autoridades. As autoridades meteorológicas afirmaram que o Gaemi deve ser a tempestade mais forte a atingir Taiwan em oito anos.

Apesar do tufão não ter passado pelas Filipinas, ele intensificou as chuvas sazonais, deixando 20 pessoas mortas e provocando inundações e deslizamentos de terra no país.