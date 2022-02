Navio que levava carros Porsche e Lamborghini pega fogo no Atlântico

Um navio cargueiro que levava cerca de 4.000 carros das marcas Bentley, Porsche e Audi pegou fogo perto da ilha dos Açores, em Portugal, no Oceano Atlântico, informou um porta-voz da Volkswagen nesta sexta-feira, 18.

A embarcação, com bandeira do Panamá, transportava veículos da Alemanha com destino a Davisville, nos Estados Unidos. De acordo com a Marinha portuguesa, o incêndio começou na última quarta-feira e todos os 22 tripulantes foram resgatados e não há feridos.

Em comunicado, a Porsche disse que cerca de 1.100 carros da marca estavam no navio, ao mesmo tempo que a Bentley informou que perdeu 189 veículos. Já a Audi confirmou que alguns de seus carros estavam no cargueiro, porém não informou quantos.

Segundo o jornal alemão Handelsblatt, um e-mail interno da Volkswagen dizia que havia um total de 3.965 veículos das marcas Porsche, Audi, Lamborghini e VW. A montadora alemã não confirmou esse número e disse que aguarda por mais informações.

De acordo com a agência de notícias portuguesa Lusa, o fogo ainda está ativo, porém controlado e uma empresa de resgate holandesa está estudando a possibilidade de rebocar a embarcação para um porto próximo.