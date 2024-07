Navio de guerra do Irã afunda apesar de receber reparos; veja fotos

Um dos maiores navios de guerra da Marinha iraniana afundou completamente nesta terça-feira, 9, no porto de Bandar Abbas, no sul do Irã, após virar em águas rasas enquanto era reparado no fim de semana.

No domingo 7, a embarcação militar Sahand “perdeu o equilíbrio” devido a um vazamento de água em seus tanques, de acordo com um relatório da Agência de Notícias da República Islâmica (IRNA). Várias pessoas sofreram ferimentos leves durante incidente e foram levadas para o hospital.

Após o incidente, a embarcação estava “sendo reequilibrada” com guindastes, bexigas de flutuação e bombas portáteis nesta segunda-feira, 8. Apesar dos esforços, “o navio Sahand afundou depois que a corda que o segurava se rompeu”, disse a Nournews, uma agência de notícias afiliada ao Conselho Supremo de Segurança Nacional.

O Sahand, lançado pela primeira vez em 2018, é um dos navios de guerra mais novos do Irã e o mais recente a receber esse nome pela marinha iraniana. Ele é equipado com uma plataforma para o pouso e a decolagem de helicópteros, lançadores de torpedos, canhões antiaéreos e antinavio, mísseis superfície-superfície e superfície-ar e recursos de guerra eletrônica, de acordo com a mídia local.

O último navio Sahand foi afundado pela Marinha dos Estados Unidos em 1988 durante a Operação Praying Mantis de retaliação dos EUA por um ataque do Irã a um navio de guerra americano.

Em 2021, o navio Kharg da Marinha iraniana afundou após pegar fogo no Golfo de Omã durante uma missão de treinamento.