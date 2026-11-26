Ler Resumo





Um navio com quase 7.000 toneladas de diesel afundou perto de Ibiza, deixando um tripulante morto. O governo espanhol correu para conter danos ao ecossistema do Mediterrâneo. Entenda os riscos ambientais e veja os detalhes da operação de resgate.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Um navio carregado com quase 7. 000 toneladas de diesel afundou nesta quinta-feira, 26, na costa da ilha espanhola de Ibiza, acidente que provocou a morte de um membro da tripulação. O governo da Espanha correu para adotar medidas preventivas para evitar danos ao meio ambiente no Mediterrâneo.

O Med Emre, um navio de produtos químicos com bandeira de Malta, viajava do porto de Algeciras para Barcelona, informaram os serviços de emergência das Ilhas Baleares em um comunicado. Os 17 tripulantes do navio foram resgatados, mas posteriormente foi confirmada a morte de um deles em um hospital de Ibiza.

Seis membros da tripulação sofreram “ferimentos leves”, principalmente hipotermia, segundo os serviços de emergência.

📹Imágenes de Salvamento Marítimo del buque Med Emrte volcado al noreste de Ibizahttps://t.co/7jR9HhsyxQ pic.twitter.com/niu43EjqfG — Cadena SER (@La_SER) November 26, 2026

Continua após a publicidade

Um navio e um avião da agência espanhola Salvamento Marítimo foram enviados para avaliar os possíveis danos ambientais. A embarcação informou, pouco antes das 4h00 de Brasília, que “não foram observados destroços da embarcação, objetos flutuantes ou indícios de poluição”, segundo a agência de notícias AFP.

Naufrágio e reação

A embarcação, com quase 120 metros de comprimento, naufragou por uma causa ainda desconhecida na noite de quarta-feira, entre Valência e Ibiza, a cerca de 57 milhas náuticas (aproximadamente 106 km) a leste de Valência e 30 milhas (56 km) ao norte de Ibiza, enquanto navegava de Algeciras em direção a Barcelona.

Segundo dados de monitoramento marítimo da empresa Kpler, o navio transportava cerca de 66 mil barris de produtos refinados.

Continua após a publicidade

Após o naufrágio, a Direção-Geral da Marinha Mercante acionou um plano marítimo a partir das “23h45 do dia 25 de novembro, para coordenar a resposta ao sinistro e avaliar suas possíveis consequências ambientais”.

A ativação do plano no nível 2, “pulando os níveis 0 e 1”, deve-se ao fato de que “a área onde ocorreu o vazamento é uma zona especialmente vulnerável”, explicou à rádio Cadena SER Emilio Rodríguez Díaz, professor do mestrado em segurança marítima da Universidade de Cádis.

Continua após a publicidade

Por estar “na zona econômica exclusiva espanhola, muito perto das Ilhas Baleares, pode haver um impacto na (planta marinha) posidônia e no turismo”, acrescentou.

O especialista afirmou que, comparado ao histórico acidente envolvendo o petroleiro Prestige, em 2002, a crise atual é considerada moderada. Com bandeira das Bahamas, aquele navio afundou na costa da Galícia carregando 77 mil toneladas de petróleo, 63 mil das quais foram parar no mar, sujando 2. 900 quilômetros de costa. Foi um dos piores vazamentos de petróleo da história da Europa.

Continua após a publicidade

Na época, quase 200 mil aves marinhas morreram, apesar da intervenção de dezenas de milhares de voluntários. O atual acidente, embora sério, envolve apenas 10% do volume de combustível da tragédia de 2002.

(Com informações da AFP)