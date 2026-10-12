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Naufrágio de barco com imigrantes deixa 139 mortos na costa da África

Embarcação levava 305 passageiros rumo ao Iêmen e há quinze crianças entre as vítimas fatais; ao menos 84 pessoas continuam desaparecidas

Por Júlia Sofia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 out 2026, 11h32 | Atualizado em 12 out 2026, 11h33
Um grupo de pessoas em um deserto árido sob céu azul com nuvens esparsas. Um homem de camiseta branca aponta para a direita, enquanto outros sentam ou caminham. Garrafas de água e caixas estão no chão, e montanhas distantes completam o cenário.
Membros da Organização Internacional para as Migrações (OIM) auxiliam sobreviventes de um naufrágio na costa de Djibuti (Organização Internacional para as Migrações (OIM)/AFP)
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Ao menos 139 pessoas morreram depois que um barco com imigrantes naufragou na costa de Djibuti, no leste da África, informou neste domingo, 11, a Organização Internacional para as Migrações (OIM). Entre as vítimas estão 15 crianças. A embarcação transportava 305 pessoas em direção ao Iêmen pelo estreito de Bab el-Mandeb.

O barco partiu de Djibuti na noite de quinta-feira 8 e afundou pouco depois, próximo ao litoral. Segundo a OIM, a superlotação teria contribuído para o acidente. Mais de 80 pessoas sobreviveram, todas de nacionalidade etíope. Ao menos 84 continuam desaparecidas, e a organização alertou que o número de mortos pode aumentar.

‘Devastador’

Entre os corpos recuperados estão os de nove meninas e seis meninos. Parte das vítimas foi enterrada pelas próprias comunidades de migrantes, e esses casos ainda não foram incluídos na contagem oficial porque precisam ser confirmados pelas autoridades.

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“É devastador”, afirmou Alexandre Coissac, chefe da missão da OIM em Djibuti. Segundo ele, as autoridades locais ficaram sobrecarregadas diante do número de corpos levados simultaneamente à praia. Os mortos foram enterrados sem identificação, em uma vala comum.

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Os sobreviventes foram encaminhados a um centro da OIM na cidade de Obock, onde recebem atendimento médico e psicológico. Muitos apresentavam sinais de choque após o naufrágio. Alguns já foram informados sobre a morte de familiares; outros receberam acesso a telefones para avisar parentes de que estão vivos.

Rotas migratórias

O trajeto entre o Chifre da África e a Península Arábica é utilizado todos os anos por dezenas de milhares de migrantes, principalmente etíopes, que atravessam Djibuti e o estreito de Bab el-Mandeb em busca de trabalho e melhores condições de vida nos países do Golfo, como a Arábia Saudita.

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A rota, porém, é considerada uma das mais perigosas do mundo. Segundo o Projeto Migrantes Desaparecidos, da OIM, mais de 900 pessoas morreram ou desapareceram no trajeto no ano passado, enquanto o número de migrantes que fizeram a travessia cresceu 18%.

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A travessia continua mesmo com a escalada dos conflitos no Iêmen, localizado do outro lado do estreito. Nos últimos meses, os combates se intensificaram entre o governo iemenita, reconhecido internacionalmente e apoiado pela Arábia Saudita, e os rebeldes houthis, apoiados pelo Irã. A violência levou milhares de iemenitas a buscar refúgio em Djibuti, no sentido oposto ao dos migrantes africanos que fazem a rota em busca de trabalho nos países do Golfo Pérsico.

Para a diretora-geral da OIM, Amy Pope, a tragédia evidencia a necessidade de ampliar alternativas seguras e legais para a migração. “Não podemos continuar tratando essas mortes como algo normal”, afirmou.

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