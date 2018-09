Naufrágio de balsa pode ter deixado mais de 100 mortos na Tanzânia

Uma balsa com capacidade para 100 passageiros naufragou nesta quinta-feira (20) no lago Vitória, a noroeste da Tanzânia, informou a Agência de Serviços Eletrônicos e Eletromecânicos (EMESA) do país.

“A balsa Mv. Nyerere afundou”, informou a EMESA, que pediu “paciência” para poder dar mais detalhes sobre o acidente. Segundo a agência de notícias Reuters, mais de 200 pessoas podem ter se afogado.

A embarcação – com capacidade para 100 pessoas e 25 toneladas de bagagem e veículos pequenos – naufragou enquanto fazia o percurso entre a península de Ukerewe e a ilha de Ukora, na parte sul do lago Vitória, o maior da África.

Um funcionário público do município de Ukerewe, George Nyamaha, citado pelo jornal local Mwananchi, disse que “havia mais de cem passageiros a bordo” e se teme que vários deles tenham morrido.

Até o momento, 100 pessoas foram resgatadas e as equipes de emergência continuam trabalhando para socorrer as vítimas. Ao menos 32 pessoas estão internadas em estado grave.

O lago Vitória – cercado por Uganda, Tanzânia e Quênia – é local de vários acidentes e todo ano centenas de pescadores morrem em naufrágios provocados por fortes tempestades, segundo a imprensa local.

(Com EFE)