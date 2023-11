Nas redes, Lula parabeniza o presidente eleito na Argentina, Javier Milei

Em postagem no X (antigo Twitter), o presidente Lula (PT) parabenizou Javier Milei, eleito presidente da Argentina sobre Sergio Massa, candidato que tinha o apoio do governo brasileiro.

“A democracia é a voz do povo, e ela deve ser sempre respeitada. Meus parabéns às instituições argentinas pela condução do processo eleitoral e ao povo argentino que participou da jornada eleitoral de forma ordeira e pacífica. Desejo boa sorte e êxito ao novo governo. A Argentina é um grande país e merece todo o nosso respeito. O Brasil sempre estará à disposição para trabalhar junto com nossos irmãos argentinos”, escreveu Lula na rede social.

Nos bastidores, no entanto, o governo Lula vê a vitória de Milei como uma derrota para a América do Sul e um risco ao futuro do Mercosul. Durante a campanha eleitoral, Milei afirmou que a Argentina deixaria o bloco se ele fosse eleito. Nas últimas semanas, a campanha do presidente eleito enviou mensagens ao governo do Brasil, por meio de representantes da embaixada, para diminuir a retórica inflamada da campanha e reforçar a relação entre os dois países.