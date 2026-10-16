Nas primeiras fotos de Leão XIV após cirurgia, papa celebra missa em capela improvisada; veja

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O Vaticano divulgou as primeiras fotos do Papa Leão XIV após sua cirurgia de câncer de pulmão, mostrando-o celebrando missa no hospital. Com ‘melhora constante’, o pontífice já realiza atividades diárias e retomará as aparições públicas no domingo. O prognóstico é favorável, e a transparência do caso surpreendeu. Sua turnê pela América Latina segue confirmada.

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O Vaticano divulgou, nesta sexta-feira, 16, as primeiras fotos do papa Leão XIV após sua cirurgia para retirar um câncer de pulmão. As imagens mostram o pontífice em pé, celebrando uma missa em uma capela improvisada dentro do hospital Gemelli, em Roma.

Leão conduziu a cerimônia ao meio-dia (7h00 em Brasília) desta sexta, com a presença de médicos e enfermeiros, no 10º andar do hospital, onde existe uma ala reservada para os papas. Segundo o Vaticano, o religioso apresenta “melhora constante” após a remoção de parte de um de seus pulmões, ocorrida na terça-feira.

Em sua homilia, o papa agradeceu à equipe pelo trabalho dedicado aos cuidados com ele e com outros pacientes, de acordo com comunicado oficial.

Pope Leo XIV celebrated Mass at noon on Friday in the room set up on the 10th floor of Gemelli Hospital, according to the Holy See Press Office. Several members of Gemelli’s medical and nursing staff attended the Mass, along with members of the Vatican City State Gendarmerie Corps. “In his homily, the Pope thanked all the staff—doctors, nurses, and orderlies—for the work they do every day caring for patients in their frailty, and especially for what they have done and continue to do for him,” read the statement. — Vatican News (@VaticanNews) October 16, 2026

Missa dominical e recuperação

Além disso, a Santa Sé anunciou que Leão XIV retomará as aparições públicas já no próximo domingo, 18, quando rezará a tradicional oração do Angelus.

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O boletim médico mais recente comunicou que o líder católico passou por exames de sangue e uma radiografia de tórax nesta manhã. Ele continua realizando sessões de fisioterapia respiratória, segundo seus médicos, que acrescentaram que sua recuperação já lhe permite realizar atividades de forma independente.

O pontífice cumpre “suas atividades cotidianas normais com total autonomia”, afirmou a nota.

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+ O câncer do papa Leão XIV: uma santa transparência

Os resultados dos exames pós-operatórios — que confirmarão se o câncer se espalhou, se há necessidade de tratamento adicional ou se o papa está totalmente livre da doença — ainda não foram divulgados. Segundo os médicos, contudo, o prognóstico é favorável porque foi extirpado todo o lobo inferior do pulmão direito.

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O diagnóstico de um tumor maligno causou surpresa. Com um bom estado de saúde, ele é fã de esportes, em particular o tênis, que continua praticando (religiosamente).

Suas audiências foram canceladas até o dia 20 de outubro. Ainda não está claro se sua turnê, de 6 a 17 de novembro, pela América Latina, sofrerá alterações, mas o Vaticano segue com os preparativos para a viagem que passará por Argentina, Uruguai e Peru e, na sexta, divulgou a lista de jornalistas que acompanharão o papa no périplo.

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Anúncio da intervenção

No domingo, ao final da Oração do Angelus, Leão XIV anunciou que o nódulo foi detectado “em uma fase muito inicial” durante exames médicos recentes, uma informação que surpreendeu os fiéis reunidos na Praça de São Pedro e os católicos de todo o mundo.

“Os médicos consideram conveniente intervir e, portanto, seguindo os conselhos deles, decidi me submeter a uma operação para removê-lo”, explicou o pontífice.

+ O que se sabe sobre a cirurgia do papa Leão XIV

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A declaração representou uma transparência pouco habitual no Vaticano, onde a comunicação sobre a saúde dos papas é tradicionalmente muito controlada, apesar dos esforços de seu antecessor, Francisco, falecido em abril de 2025, por uma abertura maior.