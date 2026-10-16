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Nas primeiras fotos de Leão XIV após cirurgia, papa celebra missa em capela improvisada; veja

Câncer no pulmão surpreendeu, mas Vaticano aponta recuperação rápida e anuncia que pontificé retomará a tradicional oração Angelus já neste domingo, 18

Por Amanda Péchy Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 out 2026, 10h58
Um homem de meia-idade, careca e sorridente, vestindo uma batina branca e solidéu, acena com a mão direita. Ele tem um anel no dedo anelar e um cordão prateado no pescoço. O fundo é desfocado e claro, sugerindo um ambiente externo ensolarado
Papa Leão XIV  (Filippo Monteforte/AFP)
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O Vaticano divulgou, nesta sexta-feira, 16, as primeiras fotos do papa Leão XIV após sua cirurgia para retirar um câncer de pulmão. As imagens mostram o pontífice em pé, celebrando uma missa em uma capela improvisada dentro do hospital Gemelli, em Roma.

Leão conduziu a cerimônia ao meio-dia (7h00 em Brasília) desta sexta, com a presença de médicos e enfermeiros, no 10º andar do hospital, onde existe uma ala reservada para os papas. Segundo o Vaticano, o religioso apresenta “melhora constante” após a remoção de parte de um de seus pulmões, ocorrida na terça-feira.

Em sua homilia, o papa agradeceu à equipe pelo trabalho dedicado aos cuidados com ele e com outros pacientes, de acordo com comunicado oficial.

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Missa dominical e recuperação

Além disso, a Santa Sé anunciou que Leão XIV retomará as aparições públicas já no próximo domingo, 18, quando rezará a tradicional oração do Angelus.

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O boletim médico mais recente comunicou que o líder católico passou por exames de sangue e uma radiografia de tórax nesta manhã. Ele continua realizando sessões de fisioterapia respiratória, segundo seus médicos, que acrescentaram que sua recuperação já lhe permite realizar atividades de forma independente.

O pontífice cumpre “suas atividades cotidianas normais com total autonomia”, afirmou a nota.

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+ O câncer do papa Leão XIV: uma santa transparência

Os resultados dos exames pós-operatórios — que confirmarão se o câncer se espalhou, se há necessidade de tratamento adicional ou se o papa está totalmente livre da doença — ainda não foram divulgados. Segundo os médicos, contudo, o prognóstico é favorável porque foi extirpado todo o lobo inferior do pulmão direito.

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O diagnóstico de um tumor maligno causou surpresa. Com um bom estado de saúde, ele é fã de esportes, em particular o tênis, que continua praticando (religiosamente).

Suas audiências foram canceladas até o dia 20 de outubro. Ainda não está claro se sua turnê, de 6 a 17 de novembro, pela América Latina, sofrerá alterações, mas o Vaticano segue com os preparativos para a viagem que passará por Argentina, Uruguai e Peru e, na sexta, divulgou a lista de jornalistas que acompanharão o papa no périplo.

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Anúncio da intervenção

No domingo, ao final da Oração do Angelus, Leão XIV anunciou que o nódulo foi detectado “em uma fase muito inicial” durante exames médicos recentes, uma informação que surpreendeu os fiéis reunidos na Praça de São Pedro e os católicos de todo o mundo.

“Os médicos consideram conveniente intervir e, portanto, seguindo os conselhos deles, decidi me submeter a uma operação para removê-lo”, explicou o pontífice.

+ O que se sabe sobre a cirurgia do papa Leão XIV

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A declaração representou uma transparência pouco habitual no Vaticano, onde a comunicação sobre a saúde dos papas é tradicionalmente muito controlada, apesar dos esforços de seu antecessor, Francisco, falecido em abril de 2025, por uma abertura maior.

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