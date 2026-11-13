Narcotraficante irmão de ‘El Mencho’ é condenado a 22 anos de prisão nos EUA

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Antonio Oseguera Cervantes, o “Tony Montana” e irmão de “El Mencho”, líder do Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), foi sentenciado a 22 anos e meio de prisão nos EUA. Ele se declarou culpado de conspiração para distribuir drogas e posse de arma, sendo peça-chave na construção e operação do violento CJNG.

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O chefe do tráfico de drogas mexicano Antonio Oseguera Cervantes, irmão do falecido líder do Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) “El Mencho”, foi sentenciado a 22 anos e meio de prisão nos Estados Unidos, informou o Departamento de Justiça nesta sexta-feira, 13.O narcotraficante, conhecido como “Tony Montana”, havia se declarado culpado, em agosto, de “conspirar para distribuir cocaína e metanfetamina” e de “uso, porte e posse de arma em apoio à conspiração do tráfico de drogas”. Natural do estado de Michoacán, o traficante de 67 anos atuou para os cartéis de seu país por mais de duas décadas. Primeiro para o cartel del Milenio (entre 2002 e 2010, aproximadamente) e depois para seu irmão, Nemesio Oseguera Cervantes, conhecido como “El Mencho”, que cofundou o CJNG e o transformou em um dos mais poderosos e sangrentos do México.+ Ataque dos EUA a suposto barco de narcotráfico deixa cinco mortos no Pacífico

“El Mencho” morreu em um ataque do Exército mexicano ao seu refúgio em fevereiro deste ano, uma operação que provocou distúrbios em amplas regiões do país. Na época, surgiram bloqueios em rodovias e incêndios de veículos, tática conhecida como “narcobloqueio”, utilizada para dificultar a ação das forças de segurança.

“Oseguera Cervantes foi muito mais do que o irmão de ‘El Mencho’. Desempenhou um papel significativo na construção do CJNG, tornando-o uma das organizações terroristas estrangeiras mais violentas do mundo”, afirmou o comunicado do Departamento de Justiça.

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O criminoso era considerado uma figura-chave na organização do fornecimento de precursores químicos para os laboratórios de metanfetamina do CJNG e na arrecadação de dinheiro procedente dos Estados Unidos. Ele foi detido no fim de dezembro de 2022 e extraditado para os Estados Unidos em fevereiro de 2025.

Alcance nacional e dimensão internacional

Fundado em 2010, o CJNG expandiu-se rapidamente e hoje mantém presença em todos os 32 estados mexicanos, segundo fontes da área de segurança ouvidas pelo jornal espanhol El País.

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A organização disputa territórios estratégicos, como Guanajuato, onde enfrenta o Cártel Santa Rosa de Lima, e Chiapas, palco de confrontos com dissidências do Cártel de Sinaloa.

A agência antidrogas americana DEA sustenta que o cartel opera em pelo menos 40 países, com milhares de integrantes e facilitadores.

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(Com informações da AFP)