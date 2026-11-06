‘Não vai faltar pedra democrata na vidraça republicana’: como fica a situação de Flávio Bolsonaro nos EUA

A vitória dos democratas nas eleições legislativas dos Estados Unidos pode aumentar a pressão política sobre o presidente Donald Trump e trazer novos desafios para a permanência do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) em território americano. A avaliação é do analista geopolítico e macroeconômico Beny Fard, que participou do programa VEJA em Foco, apresentado por Marcela Rahal. Segundo ele, embora uma mudança imediata na situação do parlamentar seja improvável, o fortalecimento da oposição americana pode alterar o cenário para a família Bolsonaro nos próximos anos. (este texto é um resumo do vídeo acima)

Flávio está nos Estados Unidos após a derrota para Luiz Inácio Lula da Silva no segundo turno das eleições presidenciais. Durante a entrevista, Fard destacou que o avanço democrata representa uma mudança no equilíbrio político americano, com potencial para ampliar a fiscalização e os questionamentos sobre decisões adotadas por Trump. Entre os assuntos que podem entrar nessa disputa, segundo o analista, está a relação do governo americano com o Brasil e, particularmente, com a família Bolsonaro.

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Como a vitória democrata pode afetar Flávio Bolsonaro?

Na avaliação de Fard, os resultados eleitorais americanos demonstram uma disposição do eleitorado por mudanças e fortalecem os democratas na oposição a Trump. O analista destacou o desempenho do partido em diferentes estados e a eleição de representantes que marcaram feitos inéditos na política americana.

Para ele, esse novo cenário deve levar os democratas a intensificar a pressão sobre o presidente republicano em diferentes frentes. Uma delas, afirmou, envolve a relação com o Brasil e a situação de Flávio Bolsonaro, que permanece nos Estados Unidos após a eleição presidencial brasileira.

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“A onda azul democrata que varreu os Estados Unidos”, afirmou Fard ao comentar o resultado eleitoral. Segundo ele, a oposição deve explorar questões deixadas em aberto pela administração Trump ao longo dos últimos dois anos, incluindo decisões relacionadas à política externa e à permanência de estrangeiros no país.

Flávio Bolsonaro corre o risco de perder o direito de permanecer nos EUA?

Questionado por Marcela Rahal sobre as perspectivas para a família Bolsonaro, Fard explicou que a autorização para a entrada e a permanência de estrangeiros nos Estados Unidos envolve atribuições do presidente americano. Ele mencionou que a situação de Flávio é tratada pelas autoridades americanas no contexto de refúgio político, embora existam interpretações diferentes sobre os motivos de sua saída do Brasil.

O analista considera possível que o fortalecimento dos democratas provoque novos questionamentos sobre a permanência do senador. “A pressão pode aumentar e, eventualmente, no decorrer dos próximos anos, pode ter alguma reversão na permanência dele. Eu acho improvável”, avaliou.

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Fard também diferenciou a situação de Flávio da de seu irmão, Eduardo Bolsonaro. Segundo ele, Flávio e seus familiares possuem autorização de permanência, mas não contam com a mesma condição migratória atribuída a Eduardo. A distinção foi apresentada pelo analista como um dos elementos relevantes para avaliar os possíveis desdobramentos políticos e migratórios nos Estados Unidos.

O que pode mudar com a eleição presidencial americana de 2028?

Para Fard, uma eventual vitória democrata na eleição presidencial americana de 2028 poderia produzir um cenário de maior pressão sobre a família Bolsonaro. O analista, porém, ressaltou que essa possibilidade depende dos próximos acontecimentos políticos e não representa uma consequência imediata do resultado das eleições legislativas.

“Caso um democrata se eleja presidente dos Estados Unidos em 2028, aí sim a gente pode ter um pouco mais de pressão sobre essa relação Brasil e Estados Unidos, especialmente sobre a família Bolsonaro”, afirmou.

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Na avaliação do especialista, os próximos dois anos serão decisivos para definir a intensidade dos embates entre democratas e republicanos e seus possíveis reflexos sobre a situação de Flávio Bolsonaro. Ao resumir o cenário de disputas políticas que se desenha nos Estados Unidos, Fard afirmou: “Não vai faltar pedra de democrata na vidraça republicana”.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do telejornal VEJA em Foco (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.