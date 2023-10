‘Não representa os palestinos’, diz presidente Abbas sobre ações do Hamas

Atualizado em 15 out 2023, 19h23 - Publicado em 15 out 2023, 19h22

Oito dias após o acirramento dos conflitos entre Hamas e Israel, o presidente da Palestina, Mahmoud Abbas, disse que as ações e políticas do grupo islâmico não representa os palestinos. De acordo com a agência de notícias WAFA, a mensagem teria sido dita em uma conversa com o presidente venezuelano, Nicolás Maduro.

Abbas ainda teria dito que a Organização para a Libertação da Palestina é o “único representante legítimo do povo palestino”, afirmado que repudia a morte de civis em ambos os lados do conflito e pedido a libertação dos reféns.

A nova fase da disputa territorial começou no sábado, 7, após um ataque inesperado feito pelo grupo terrorista ao território israelense. Após os ataques, Israel cercou a Faixa de Gaza e ordenou a evacuação da região, sugerindo uma possível invasão por terra. O diretor da Organização Mundial de Saúde, Tedros Adhanom, suplicou que a ordem fosse retirada e o secretário-geral da Organização das Nações Unidas também teceu críticas à medida.

Desde lá, ambos os lados têm intensificado as ações, em atividade que já deixou mais de 4 mil mortos, a maioria civis. Especialistas e comunidade internacional temem a escalada internacional do conflito, o que tem sido evidenciado pelo acirramento das disputas entre Israel e o Hezbollah e pelo aumento das tensões entre Estados Unidos e Irã.

