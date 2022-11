Não há indícios de atividade nuclear na Ucrânia, diz agência internacional

O diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), Rafael Grossi, disse nesta quinta-feira, 3, que não foi encontrado nenhum indício de atividades e materiais nucleares na Ucrânia, após conclusão das verificações em três locais diferentes do país.

O pedido para as inspeções foi feito pelo governo ucraniano após alegações da Rússia sobre a possível produção de “bombas sujas” – aquelas com resquícios de material radioativo – em três locais: o Instituto de Pesquisa Nuclear em Kiev, a Planta Oriental de Mineração e Processamento em Zhovti Vody e o órgão de vigilância nuclear das Nações Unidas no porto Pivdennyi.

“Nos últimos dias, os inspetores puderam realizar todas as atividades que a AIEA havia planejado e tiveram acesso irrestrito aos locais. Com base na avaliação dos resultados disponíveis até o momento e nas informações fornecidas pela Ucrânia, a agência não encontrou nenhuma indicação de atividades e materiais nucleares não declarados nos locais”, disse o comunicado.

Após o anúncio, o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, chamou a Rússia de “a maior mentirosa do mundo”.

IAEA has checked 3 Ukrainian facilities in focus of Russian disinfo and found no evidence of any ‘dirty bombs’. I thank @rafaelmgrossi for IAEA’s excellent and prompt cooperation which helped counter Russian falsehoods. Russia has confirmed its status of the world’s top liar.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 3, 2022