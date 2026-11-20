A execução de Reinaldo Dennes, de 70 anos, durou mais de uma hora nesta quinta-feira, 19, no Texas, nos Estados Unidos, após funcionários da prisão terem dificuldade para encontrar as veias para aplicar a injeção letal. Condenado pelo assassinato de um comerciante de diamantes, ele gritou de dor e pediu a Deus que encerrasse seu sofrimento durante o procedimento na penitenciária de Huntsville.

“Não está funcionando como deveria”, disse Dennes, segundo testemunhas. Ele também reclamou de dores intensas na perna direita e repetiu os pedidos para que Deus o levasse. Seu conselheiro espiritual, o reverendo Jeff Hood, que o acompanhava dentro da câmara de execução, descreveu o episódio como o pior que já havia presenciado.

Após várias tentativas, a equipe conseguiu inserir as agulhas no pé esquerdo e no lado esquerdo do pescoço de Dennes. O procedimento terminou às 19h07, 63 minutos após ele ser amarrado à maca, e um médico declarou a morte às 19h08, no horário local. Segundo o Departamento de Justiça Criminal do Texas, a aplicação do pentobarbital, substância usada na execução, havia começado 16 minutos antes da confirmação da morte.

A porta-voz do departamento, Amanda Hernandez, reconheceu as dificuldades para localizar as veias do condenado, mas argumentou que os locais escolhidos para a aplicação da substância eram permitidos pelas regras estaduais. Ela também sugeriu que Dennes poderia ter exagerado ou simulado a dor, alegando que as queixas começaram antes da aplicação da droga e incluíam partes do corpo onde não havia agulhas.

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Dennes foi condenado à morte em 1997 pelo assassinato do comerciante de diamantes Janos Szucs, morto a tiros em seu escritório em Houston, em janeiro de 1996. Um segurança também foi baleado durante o crime, mas sobreviveu e identificou Dennes como o autor dos disparos. Ele foi o nono preso executado pelo Texas em 2026.

O episódio ocorre semanas depois de Christa Pike sobreviver a uma tentativa de execução no Tennessee, em setembro, após receber duas doses de pentobarbital. Segundo seus advogados, a substância provavelmente se acumulou nos braços em vez de entrar corretamente na corrente sanguínea, provocando queimaduras e bolhas. Pike ficou hospitalizada e recebeu alta no fim de outubro.

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Após a execução desta quinta-feira, Maya Foa, da organização Reprieve, pediu a suspensão das execuções por injeção letal nos Estados Unidos. “Injeção letal é tortura — e Reinaldo Dennes não foi condenado a ser torturado. Mesmo os defensores mais fervorosos da pena de morte devem reconhecer que o método dominante de execução nos EUA está quebrado e não pode continuar”, afirmou.

No Texas, Dennes havia participado de uma ação que questionava a qualidade e a validade dos estoques das injeções letais. O estado recorre a farmácias de manipulação para obter a substância desde que fabricantes passaram a restringir seu fornecimento para execuções.