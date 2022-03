‘Não me escondo e não tenho medo de ninguém’, diz Zelensky em vídeo

Nesta segunda, 7, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, publicou um vídeo em suas redes sociais no qual reafirma que continua em Kiev. O ex-comediante disse ainda não ter “medo de ninguém” e também saudou os “heróis” que combatem as forças russas e mantêm o país funcionando. Afrontoso e desafiador, ele revelou sua localização: “Na rua Bankova [onde estão localizados os escritórios presidenciais]. Não me escondo e não tenho medo de ninguém”. É a primeira vez que ele é visto lá desde que a invasão russa começou, em 24 de fevereiro.

O vídeo começa no estilo selfie e acompanha Zelensky enquanto ele caminha pelos corredores. Em seguida, corta para uma câmera de vídeo mostrando o presidente sentado em sua mesa, guardando seu celular: “Estamos todos em guerra. Todos contribuímos para a nossa vitória, que com certeza será alcançada. Pela força das armas e do nosso exército. Pela força das palavras e da nossa diplomacia. Pela força do espírito, que o primeiro, o segundo e cada um de nós temos”.

No vídeo, Zelensky criticou as tropas russas, acusando-as de atirar contra uma panificadora em Makariv, cerca de uma hora de Kiev. “Pense nisso – para disparar na panificadora. Quem você é para fazer isso?”, disse ele. O presidente ucraniano também condenou os russos por desrespeitar um acordo sobre corredores humanitários, depois que bombardeios impediram a evacuação de cidades sitiadas. “Funcionou? O que funcionou, em vez disso, foram os tanques russos.”

Na mensagem, Zelensky disse que um movimento nacional se desenvolveu no sul do país, criando “um pesadelo” para a Rússia. “Não temos medo de tanques e metralhadoras”, disse ele. O presidente ucraniano falou que cada dia de resistência fortalece o país, acrescentando que reconstruirão tudo o que foi bombardeado e destruído pelas forças russas. “Não haverá vestígios do inimigo”, disse ele. “Faremos nossas cidades destruídas pelo invasor melhor do que qualquer cidade na Rússia.”

Na terça-feira, dia 8, Zelensky deve falar ao parlamento do Reino Unido. Seu discurso será transmitido diretamente para a Câmara dos Comuns para que os parlamentares possam ouvir com a ajuda da tradução simultânea às 17h, horário de Londres.